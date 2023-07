Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść podatnika

Naczelnik urzędu skarbowego wydał decyzję, w której uzasadnieniu określił kwotę zobowiązania podatnika. Jednak w sentencji decyzji zobowiązał go do zapłaty kwoty niższej. Organ II instancji uznał, że to oczywisty błąd naczelnika, który można naprawić w decyzji odwoławczej podwyższając kwotę zobowiązania do właściwej wysokości. Takie działanie jest niedopuszczalne, orzekł 8 maja 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 20/23).

Zakaz reformationis in peius

Niewykazane w PIT odsetki od odszkodowania

Zobowiązanie do zapłaty niższe niż to wynikało z uzasadnienia

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wskazał, że pojęcie zakazu wydawania decyzji "na niekorzyść strony" należy rozumieć jako zakaz zwiększania przez organ odwoławczy obciążenia podatnika w porównaniu do obciążenia, jakie wynikało z decyzji organu I instancji.

Co oznacza „na niekorzyść strony”?

Interes publiczny nie może być utożsamiany z interesem fiskalnym

Organy nie mogą naprawiać swoich błędów kosztem podatnika

Podsumowanie

