Wynajem domku letniskowego poza działalnością gospodarczą?

Sezonowy wynajem domku letniskowego może być rozliczany w ramach najmu prywatnego i opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29.09.2020 r. nr 0115-KDIT1.4011.546.2020.1.MN.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca uzyskuje dochody z pracy oraz świadczenia emerytalnego. Jest też właścicielem domku letniskowego składającego się z czterech pokoi, kuchni i łazienki. Domek ten jest sezonowo, nieregularnie, w małej skali i okazjonalnie wynajmowany. Nie stanowi on głównego źródła dochodu zainteresowanego.Wnioskodawca podejmując czynności związane z wynajmem domku działa we własnym imieniu. Wyjaśnił on, że oprócz najmu nie zapewnia on najemcom żadnych dodatkowych usług, jak też nie współpracuje z żadnymi osobami trzecimi w tym zakresie.Wnioskodawca zadał pytanie, czy najem domku letniskowego może rozliczać w ramach tzw. najmu prywatnego , a uzyskane przychody opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym, a jeśli tak to wg jakiej stawki ryczałtu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów