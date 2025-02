Nowe stawki podatku od środków transportowych w 2025 roku

Przewoźnicy mogą odetchnąć z ulgą. Po sporych podwyżkach podatku od środków transportowych w 2024 roku, w obecnym ich poziom wzrośnie tylko nieznacznie. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, w 2025 roku maksymalna stawka opłaty zwiększy się o niecałe 3%, podczas gdy w 2024 roku podwyżka wyniosła aż 15%.

Podatek wpłacany jest na rachunek budżetu gminy, w której znajduje się siedziba właściciela pojazdu. Jeśli w dowodzie rejestracyjnym wpisany jest współwłaściciel, to obowiązek zapłaty podatku spoczywa na współwłaścicielu w takim samym zakresie jak na właścicielu, tzn. solidarnie. Obowiązek podatkowy powstaje pierwszego dnia miesiąca następującego po nabyciu pojazdu i trwa do końca miesiąca, w którym pojazd został wyrejestrowany - tłumaczy Maurycy Kieruj, prawnik w TC Kancelarii Prawnej.

Wysokość podatku od środków transportowych

W 2024 roku posiadacze środków transportowych musieli liczyć się ze sporymi podwyżkami, wynikającymi ze znaczącego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Tegoroczna podwyżka jest kilkukrotnie niższa i nie przekracza 3%. Dzięki temu, w 2025 roku podwyżka stawki maksymalnej dla najdroższej kategorii pojazdów, czyli o DMC powyżej 12 t, nie przekroczy 150 złotych, podczas gdy w 2024 roku wzrosła o niemal 500 zł w stosunku do roku poprzedniego – mówi Maurycy Kieruj.

Maksymalne stawki podatku od środków transportowych w 2025 roku

DMC powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1204,87 zł

DMC powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 2009,97 zł

DMC powyżej 9 ton – 2411,94 zł

DMC równe lub wyższe niż 12 ton - 4602,58 zł, przy czym w tym wypadku dodatkowe parametry, w tym liczba osi, determinują również najniższą dopuszczalną stawkę podatku

Ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 2813,88 zł.

Ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: do 36 ton włącznie - 3557,48 zł, powyżej 36 ton - 4602,58 zł. W tym wypadku ostateczną wysokość podatku również determinuje m.in. liczba osi.

Przyczepa lub naczepa, która łącznie z pojazdem silnikowym waży co najmniej 7 ton i mniej niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 2411,94 zł.

Przyczepa lub naczepa, która łącznie z pojazdem silnikowym waży 12 lub więcej ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: do 36 ton włącznie - 2813,88 zł, powyżej 36 ton - 3557,48 zł. Ostateczną wysokość podatku determinują czynniki podatkowe, w tym liczba osi.

Dla liczby miejsc do siedzenia, poza miejscem kierowcy, mniejszej niż 22 miejsca – 2848,04 zł

Dla liczby miejsc do siedzenia, poza miejscem kierowcy, równej lub wyższej niż 22 miejsca – 3600,69 zł

Minimalne stawki podatku od środków transportowych w 2025 r.

Posiadacze ciągników siodłowych z naczepą i balastowych z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub większej niż 12 ton będą musieli zapłacić podatek w wysokości minimalnej między 36,54 zł a 2441,61 zł. Natomiast, gdy zespół pojazdów stanowią naczepa/ przyczepa z pojazdem silnikowym o DMC równej lub wyższej niż 12 ton, wtedy właściciele powinni się przygotować na minimalne stawki między 24,39 zł a 1226,92 zł - wskazuje Maurycy Kieruj, prawnik w TC Kancelarii Prawnej.

w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 r. (M.P. poz. 883).

w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 (M.P. poz. 716)

Obowiązek opłacania podatku obowiązuje wszystkich właścicieli środków transportowych o masie równej lub większej niż 3,5 tony. Ustawodawca ma tu na myśli osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych w Polsce, powierzonych przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Podstawę prawna do nałożenia podatku stanowi Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 roku, natomiast zmiany stawek wynikają z corocznych Obwieszczeń Ministra Finansów.Jeśli chodzi o rodzaj środka transportu to w praktyce mowa o samochodach ciężarowych, ciągnikach siodłowych i balastowych, przyczepach i naczepach oraz autobusach.Obowiązek podatkowy powstaje w momencie, gdy środek transportu został zarejestrowany w naszym kraju, został dopuszczony do ruchu po czasowym wycofaniu lub został nabyty. Należy też pamiętać, że przy zmianie właściciela, to poprzedni właściciel musi uregulować należny podatek do końca miesiąca, w którym go sprzedał.Zapłata następuje w dwóch ratach, do 15 lutego i 15 września danego roku. Jeżeli przedsiębiorca był właścicielem pojazdu krócej niż przez rok, zapłaci podatek w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy, w których był właścicielem. Płatnicy podatku od środków transportowych do 15 lutego danego roku są zobowiązani składać właściwemu organowi podatkowemu deklarację podatkową na formularzach według ustalonego wzoru.Stawki podatku transportowego wyznacza Ministerstwo Finansów w corocznych rozporządzeniach, określających jego minimalną i maksymalną wartość. To, jaką stawkę przyjmie dana gmina, leży w jej gestii, o ile wysokość opłaty mieści się w ustalonym na dany rok przedziale.W przypadku samochodów ciężarowych o DMC równej lub wyższej niż 12 ton minimalne stawki wynoszą od 136,13 zł do 2349,79 zł.