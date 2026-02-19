Przełomowy wyrok SUE w sprawie VAT. Firmy nie muszą czekać na fakturę, aby odliczyć podatek

Sąd Unii Europejskiej (SUE) orzekł, że polskie przepisy dotyczące odliczania VAT są niezgodne z prawem unijnym. Dotychczas przedsiębiorcy musieli czekać na fakturę, aby odliczyć podatek, nawet jeśli transakcja została zrealizowana wcześniej. Według SUE, prawo do odliczenia VAT powinno być realizowane w okresie, w którym powstało, a nie w momencie otrzymania faktury.

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego Sąd Unii Europejskiej uznał polskie przepisy dotyczące odliczania VAT za niezgodne z prawem unijnym.

Jakie zmiany wprowadza wyrok SUE w zakresie momentu odliczania VAT i dlaczego nie trzeba już czekać na fakturę.

Jakie konsekwencje dla przedsiębiorców niesie wyrok SUE, zwłaszcza w kontekście płynności finansowej.

Jakie sytuacje dotyczy wyrok SUE, np. transakcje pod koniec miesiąca, kiedy faktura jest wystawiana w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Czego dotyczyła sprawa?

Stanowisko organów skarbowych i WSA

Wyrok SUE

Co wyrok SUE oznacza dla podatników?

Przedsiębiorcy nie powinni ponosić przejściowego ciężaru podatku wyłącznie z powodu późniejszego otrzymania faktury. 11 lutego 2026 r. Sąd Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie T-689/24 I S.A. przeciwko Dyrektorowi KIS, kwestionując dotychczasowe podejście polskich organów podatkowych do momentu odliczenia VAT.SUE uznał, że polskie przepisy uzależniające możliwość odliczenia VAT od momentu otrzymania faktury - nawet jeśli podatnik otrzymał ją jeszcze przed złożeniem deklaracji - są niezgodne z dyrektywą 2006/112/WE oraz z zasadą neutralności i proporcjonalności VAT.Spór dotyczył izby rozliczeniowej dla obrotu gazem i energią elektryczną. Izba zapytała Dyrektora KIS, czy może odliczyć VAT naliczony w okresie, w którym zostały spełnione materialne przesłanki odliczenia, mimo że faktura została przesłana w kolejnym okresie rozliczeniowym, ale jeszcze przed złożeniem deklaracji podatkowej.Izba chciała odliczyć podatek w okresie, w którym zostały spełnione materialne przesłanki odliczenia,czyli w momencie powstania obowiązku podatkowego po stronie dostawcy, przy istnieniu związku nabytych towarów lub usług z działalnością opodatkowaną VAT oraz przy braku okoliczności wyłączających prawo do odliczenia, o których mowa w art. 88 ustawy o VAT.- wyjaśnia Szymon Lipiński, ekspert podatkowy w Crowe.Dyrektor KIS uznał, że prawo do odliczenia powstaje dopiero w momencie otrzymania faktury. W jego ocenie takie ukształtowanie przepisów nie narusza zasady neutralności VAT, ponieważ podatnik nie traci prawa do odliczenia, a jedynie realizuje je później.WSA w Warszawie podzielił tę wykładnię, uznając, że prawo do odliczenia przysługuje dopiero po spełnieniu dwóch warunków: faktycznym dokonaniu transakcji oraz posiadaniu faktury. W ocenie sądu wymóg formalny wynikający z art. 178 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE w praktyce modyfikuje moment powstania prawa do odliczenia, co oznacza, że powstaje ono dopiero w chwili otrzymania faktury.Dopiero NSA, rozpatrując skargę kasacyjną, skierował pytanie prejudycjalne do SUE.Sąd Unii Europejskiej jednoznacznie stwierdził, że polskie przepisy, które w takiej sytuacji przesuwają moment wykonania prawa do odliczenia na kolejny okres rozliczeniowy, są niezgodne z prawem unijnym.SUE wskazał, że prawo do odliczenia powinno być wykonywane co do zasady w tym samym okresie, w którym powstało, czyli w chwili, gdy podatek stał się wymagalny. Jeżeli podatnik nie może odliczyć VAT w tym okresie, mimo że faktura była już dostępna przed złożeniem deklaracji, ponosi tymczasowy ciężar podatku.- komentuje ekspert Crowe.Sąd wyraźnie wskazał, że taka praktyka narusza zasadę neutralności oraz zasadę proporcjonalności. Podkreślił również bezpośredni charakter prawa do odliczenia, wskazując, że mechanizm VAT ma zapewniać możliwie natychmiastowe odliczenie podatku naliczonego, jeśli spełnione są warunki materialne, a formalności nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego przesunięcia w czasie.W praktyce wyrok dotyczy powszechnej sytuacji, w której dostawa ma miejsce pod koniec miesiąca, natomiast faktura jest wystawiana do 15. dnia miesiąca następnego. W konsekwencji, w skrajnym przypadku pomiędzy datą dostawy a datą otrzymania faktury może upłynąć ponad 40 dni. Obecnie polskie regulacje powodują, że w takiej sytuacji podatnik może odliczyć VAT dopiero w rozliczeniu za miesiąc otrzymania faktury, co oznacza przesunięcie prawa do odliczenia nawet o jeden pełny okres rozliczeniowy.Zgodnie z wyrokiem SUE, jeżeli faktura została otrzymana przed terminem złożenia deklaracji za dany okres, podatnik powinien mieć możliwość odliczenia VAT już w deklaracji za okres, w którym spełnione zostały materialne przesłanki odliczenia.– dodaje Szymon Lipiński.Organy podatkowe i sądy administracyjne są związane wykładnią przedstawioną przez SUE. Można spodziewać się, że stanowisko to będzie musiało zostać uwzględnione zarówno w praktyce interpretacyjnej, jak i w ewentualnych zmianach legislacyjnych.- podsumowuje ekspert Crowe.