Certyfikat trybu offline vs. uwierzytelniający w KSeF. Czym się różnią i który wybrać?

Przedsiębiorcy często traktują certyfikaty w KSeF jako kolejny obowiązek, nie zdając sobie sprawy, że ich właściwy wybór może uchronić firmę przed poważnymi problemami. Certyfikat offline daje możliwość wystawiania faktur w trybie awaryjnym, podczas gdy certyfikat uwierzytelniający pełni rolę cyfrowego klucza dostępu do systemów zewnętrznych. Który z nich jest Ci potrzebny, jakie są ich zalety i ograniczenia, i jak prawidłowo je skonfigurować, aby zapewnić sobie spokój i bezpieczeństwo? Przedstawiamy praktyczne wskazówki, które pomogą podjąć najlepszą decyzję i skutecznie zarządzać procesami fakturowania w erze cyfrowej transformacji.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są różnice między certyfikatem offline a uwierzytelniającym w KSeF i jakie mają zastosowanie.

Dlaczego certyfikat offline jest niezbędny w sytuacjach awarii systemu lub braku dostępu do internetu.

Jak certyfikat uwierzytelniający działa jako cyfrowy klucz dostępu do systemów komercyjnych.

Jak wybrać odpowiedni certyfikat, aby zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość procesów fakturowania.

Tryb offline, czyli twoja polisa na wypadek awarii

Certyfikat uwierzytelniający – klucz do logowania, nie do podpisu

Technologia w służbie spokoju

– wyjaśnia Zuzanna Kwiatkowska, ekspertka ds. księgowo-podatkowych fillup k24.Kluczowym momentem jest generowanie certyfikatu w Aplikacji Podatnika, gdzie system wymaga wskazania jego przeznaczenia. Różnica między dostępnymi opcjami determinuje to, czy w sytuacjach kryzysowych firma zachowa ciągłość działania.Największym zagrożeniem dla płynności biznesu jest brak dostępu do systemu KSeF w momencie sprzedaży – czy to z powodu awarii serwerów, czy braku internetu w biurze. Rozwiązaniem jest certyfikat trybu offline, który pozwala fakturować mimo braku połączenia.Warto jednak wiedzieć, że samo posiadanie certyfikatu to nie wszystko.– dodaje Zuzanna Kwiatkowska.Warto odróżnić go od certyfikatu offline. Ten uwierzytelniający nie służy do podpisywania faktur, lecz pełni rolę bezpiecznego logowania w systemach komercyjnych (np. na podstawie NIP lub PESEL).– tłumaczy ekspertka fillup k24. W praktyce system sprawdza powiązania w bazach skarbowych i pozwala użytkownikowi działać w zakresie nadanych mu praw, niezależnie od tego, na który identyfikator wystawiono certyfikat.Błędny wybór przeznaczenia certyfikatu w panelu KSeF może ograniczyć funkcjonalność systemu i w skrajnych przypadkach całkowicie zakłócić proces sprzedaży. Zarządzanie cyfrową tożsamością staje się więc fundamentem nowoczesnego biznesu.– podsumowuje Zuzanna Kwiatkowska, ekspertka ds. księgowo-podatkowych fillup k24.