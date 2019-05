Należyta staranność w branży transportowej na gruncie podatku VAT

Branża transportowa to jedna z branż, która znajduje się pod szczególną uwagą organów podatkowych, zwłaszcza jeżeli chodzi o transport międzynarodowy. Z uwagi na dużą ilość przewozów świadczonych na rzecz zagranicznych usługobiorców, organy podatkowe badają w szczególności, czy usługobiorcy rzeczywiście prowadzą działalność gospodarczą za granicą, czy też są to podmioty jedynie zarejestrowane za granicą dla celów preferencji podatkowych. W tym drugim przypadku, przedsiębiorcy świadczący usługi transportowe mogą ponieść wysoce negatywne konsekwencje, jeżeli nie dochowają należytej staranności w doborze kontrahenta.

Czy kontrahent na pewno jest zagraniczny?

Ustawa zastrzega jednak, że reguła ogólna nie ma zastosowania, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługobiorcy.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Arvydas Kniukšta - Fotolia.com Prowadzisz firmę transportową? Sprawdzaj kontrahentów z zagranicy VAT od usług świadczonych na rzecz podatników co do zasady należy rozliczać w kraju usługobiorcy (jego siedziby bądź stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej). Polskie firmy powinny jednakże tutaj zdwoić swoją czujność i dokładnie sprawdzać swoich kontrahentów. Fiskus może bowiem podważać stosowanie odwrotnego obciążenia, gdy kontakt z firmą jest wyłącznie polski, jak też zapłata za usługi następuje z krajowego rachunku bankowego.

Weryfikacja kontrahenta

Sama okoliczność, że polski przewoźnik pozyska informację o siedzibie kontrahenta z systemu VIES i wysyła korespondencję na zagraniczny adres może nie być wystarczające, jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 28 marca 2019 r., sygn. akt I SA/Łd 840/18.

Z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika reguła ogólna, iż miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym usługobiorca ma swoją siedzibę działalności gospodarczej.Wobec instytucji odwrotnego obciążenia , która przerzuca obowiązek opodatkowania na zagranicznego kontrahenta, polski przedsiębiorca nie musi płacić VAT z tytułu świadczonej usługi.W takim przypadku miejscem świadczenia usług, jest stałe miejsce prowadzenia działalności. Zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, "stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej" oznaczaNatomiast w odniesieniu do siedziby działalności gospodarczej, art. 10 ww. rozporządzenia stanowi, że "miejscem siedziby działalności gospodarczej podatnika" jestW przypadku, gdy te kryteria nie pozwalają z całkowitą pewnością określić miejsca siedziby działalności gospodarczej podatnika, decydującym kryterium jest miejsce, w którym zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem.Jak widać, o zagranicznym statusie przedsiębiorstwa kontrahenta wcale nie decydują formalne aspekty, jak miejsce siedziby i rejestracji spółki , lecz faktyczne okoliczności związane z prowadzeniem biznesu. Stąd polscy przedsiębiorcy powinni weryfikować każdorazowo przedsiębiorcę zagranicznego, czy aby na pewno jest podmiotem zagranicznym w pełnym tego słowa znaczeniu.Okoliczności towarzyszące transakcjom takie jak kontakt wyłącznie w języku polskim, brak jakiejkolwiek umowy, płatności w walucie polskiej z polskiego rachunku, używanie polskiego numeru telefonu lub adresu e-mail powinny wzbudzić znaczne wątpliwości co do rzeczywistego pochodzenia kontrahenta. Tego rodzaju wątpliwości powinny natomiast skłonić przedsiębiorcę do odstąpienia od realizacji usługi.W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że należyta staranność podatnika podatku od towarów i usług w relacjach handlowych (dobra wiara), to stan świadomości podatnika i związana z tym powinność oraz możliwość przewidywania określonych zdarzeń, że uczestniczy w działaniach prowadzących do wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku. Aby działać w "złej wierze" podatnik nie musi mieć świadomości, że swoim działaniem (zaniechaniem) narusza prawo, wystarczy jeżeli w danych okolicznościach może i powinien taki stan przewidzieć (niedbalstwo). W złej wierze jest ten, kto wie o istotnym i rzeczywistym stanie faktycznym, a także ten, kto takiej wiedzy nie posiada wskutek swego niedbalstwa. Istnienie lub brak dobrej wiary jest w związku z tym faktem, a nie normą prawną (por. wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2017 r., sygn. akt I FSK 1964/15).