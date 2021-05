Zbiorcze faktury za usługi transportowe w walutach obcych

Waluty obce dla usług transportowych należy przeliczać po średnim kursie NBP ogłaszanym na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wykonania każdej odrębnej usługi a nie jeden kurs zbiorczo dla usług wykonanych w danym miesiącu - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 10.05.2021 r. nr 0111-KDIB3-3.4012.68.2021.1.MAZ.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. lassedesignen - Fotolia.com Usługi transportowe nie są usługami o charakterze ciągłym Mimo, że strony umowy mogą uzgodnić rozliczanie usług transportowych za okresy miesięczne, to usług takich nie można jednak traktować za usługi ciągłe na tle podatku VAT. Możliwe jest tutaj wystawianie faktur zbiorczych, niemniej w przypadku wartości wyrażonych w walutach obcych kurs zależny będzie od daty wykonania każdej takiej usługi transportowej. Nie będzie to mógł być jeden średni kurs NBP.

Wnioskodawca – spółka osobowa – świadczy usługi transportowe m.in. na rzecz kontrahentów zagranicznych (przedsiębiorców zarejestrowanych w swoich krajach do VAT). W tym celu zawiera z nimi umowy ramowe, których przedmiotem jest wykonywanie zleceń zamawiającego za pomocą należących do spółki samochodów ciężarowych.Strony umówiły się przy tym, że rozliczanie usługi będzie odbywało się w cyklach miesięcznych, według następującego schematu działania:a. po zakończeniu miesiąca zamawiający wysyła spółce liczbę zaakceptowanych przez niego i prawidłowo wykonanych zleceń transportowych z danego zamówienia;b. na podstawie zestawienia zamawiający określa sumarycznie wysokość przysługującego spółce wynagrodzenia za cały miesiąc;c. na podstawie przesłanego zestawienia, wraz z wyliczeniem wynagrodzenia, wnioskodawca zobowiązany jest wystawić na zamawiającego faktury w następujący sposób:• każde zamówienie zostaje podzielone ze względu na trasę transportu dokonanego przez Wnioskodawcę (tj. ze względu na miejsce rozładunku towaru); przykładowo zamówienie może dzielić się na trzy części: transporty do miasta A we Francji, transporty do miasta B we Francji, transporty do miasta C we Francji;• na tej podstawie Wnioskodawca wystawia trzy faktury VAT dotyczące odpowiednio transportów do miasta A we Francji, transportów do miasta B we Francji i transportów do miasta C we Francji (sumarycznie ww. trzy faktury składają się na jedno miesięczne zamówienie Zamawiającego);• każda z ww. trzech faktur zawierać będzie wyłącznie jedną pozycję stanowiącą sumę wartości wszystkich transportów składających się na nią z danego miesiąca (okresu rozliczeniowego); dla celów rozliczenia z Zamawiającym faktura zawierałaby załącznik ze wskazaniem wszystkich transportów z danego okresu rozliczeniowego, które składają się na wartość faktury.Spółka zadała następujące pytania:1. Czy obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczenia przedmiotowych usług (dla każdej z trzech lub więcej faktur) powstanie na podstawie art. 19a ust. 1, w zw. z ust. 3 ustawy o VAT, tj. z chwilą wykonania usługi (z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się płatności, tj. w niniejszej sprawie z upływem każdego miesiąca)?2. Czy spółka będzie postępowała prawidłowo jeżeli z tytułu świadczenia przedmiotowych usług będzie wystawiać co miesiąc trzy lub więcej faktur zbiorczych (każda faktura obejmująca transporty do jednego miejsca rozładunku towarów), zawierających wyłącznie jedną pozycję stanowiącą sumę wartości wszystkich transportów z danego miesiąca (okresu rozliczeniowego)?3. Czy spółka może przeliczyć podstawę opodatkowania, określoną w walucie obcej we wszystkich trzech lub więcej fakturach, na podstawie jednego kursu przeliczeniowego dla całego okresu rozliczeniowego (miesiąca), przyjętego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego dla wszystkich trzech lub więcej faktur (art. 31a ust. 1, w zw. z art. 19a ust. 1 i ust. 3 [ustawy o] VAT)?W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: