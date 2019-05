Transakcje walutowe: różnice kursowe gdy księga podatkowa

Jesteś przedsiębiorcą i zawierasz transakcje w walutach obcych? Pamiętaj że na potrzeby podatkowe musisz dokonać ich przeliczenia na złote polskie – to w tej walucie bowiem dokonuje się rozliczeń z fiskusem. Czy wystarczy tutaj zastosowanie tylko jednego kursu (i jakiego)? Niestety na ogół nie. Obowiązkiem wynikającym z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest tutaj bowiem obligatoryjne ustalanie różnic kursowych.

Różnice kursowe – co to takiego?

Podatkowe różnice kursowe powstają wyłącznie w sytuacjach określonych w ustawie

Każdy przedsiębiorca, który zawiera transakcje w walutach obcych i te w walutach też są regulowane, winien wyliczać różnice kursowe. Te wpływają na rachunek podatkowy. Dodatnie różnice zwiększają przychody podatkowe, a ujemne koszty uzyskania przychodu. Ustala się je zarówno w odniesieniu do przychodów jak i kosztów.

niższy od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia – wystąpi dodatnia różnica kursowa,

wyższy od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia – wystąpi ujemna różnica kursowa.

niższy od wartości tego kosztu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia – wystąpi ujemna różnica kursowa,

wyższy od wartości tego kosztu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia – wystąpi dodatnia różnica kursowa.

Jaki kurs waluty stosować przy obliczaniu różnic kursowych? Stosownie do art. 24c ust. 4 ustawy o PIT należy tutaj uwzględnić kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Ewidencjonowanie różnic kursowych

Rozporządzenie w sprawie prowadzenia księgi nie przewiduje możliwości dokumentowania różnic kursowych dokumentem zbiorczym czy też ustalaniem ich per saldo (a więc w postaci różnicy pomiędzy sumą dodatnich a sumą ujemnych różnic kursowych).

Podatnicy dokonujący transakcji w walutach obcych muszą dokonać ich przeliczenia na złotówki (zarówno po stronie przychodów jak i kosztów). Stosowany jest tutaj średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego uzyskanie przychodu bądź poniesienie kosztu.Do tak ustalonego przychodu/kosztu – w kolejnym kroku co do zasady winni ustalić różnicę kursową . Należy przy tym podkreślić, że podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów ustalają różnice kursowe w oparciu o zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (por. art. 14b i art. 24c ust. 10 ustawy o PIT).O regule tej należy bezwzględnie pamiętać. Nie każda transakcja walutowa bowiem będzie się wiązała z powstaniem różnic kursowych. Przykładowo ustawa przewiduje, że różnice kursowe powstają jedynie wówczas, gdy sama transakcja oraz otrzymana/dokonana zapłata występują w walucie obcej. Jeżeli zatem przykładowo podatnik wystawi fakturę walutową, ale zapłatę otrzyma od kontrahenta w złotówkach, różnica kursowa nie powstanie.Przepisy ustawy o PIT wskazują, że gdy przychód należny wyrażony w walucie obcej, przeliczony po właściwym kursie średnim NBP na złotówki jest:W przypadku ponoszonych kosztów występuje sytuacja odwrotna. Otóż gdy ujęty koszt wyrażony w walucie obcej, przeliczony po właściwym kursie średnim NBP na złotówki jest:Obliczone różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody – gdy są to dodatnie różnice kursowe, albo koszty uzyskania przychodów - gdy są to ujemne różnice kursowe (w księdze nie stosuje się z tego tytułu zapisów ujemnych). Nie ma tutaj natomiast znaczenia to, czy różnice te zostały ustalone w związku z przychodami podatkowymi czy kosztami uzyskania przychodów.Rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie zawiera odrębnych regulacji odnoszących się do dokumentowania czy ewidencjonowania w księdze różnic kursowych. Stosuje się tutaj zatem ogólne zasady prowadzenia księgi.W związku z tym obliczone różnice kursowe należy udokumentować odrębnymi dowodami księgowymi, które winny spełniać wymogi określone w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia (dowody wewnętrzne). W księdze zaś ujmuje się je w odrębnych pozycjach pod datą ich powstania.Wyliczone dodatnie różnice kursowe ujmuje się w kolumnie 8 księgi „pozostały przychody”. Wyliczone ujemne różnice kursowe ujmuje się w kolumnie 13 księgi „pozostałe wydatki”.