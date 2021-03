Różnice kursowe przy różnych formach prawnych działalności gospodarczej

Przy działalności indywidualnej podatnik ma prawo stosować różnice kursowe zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś do przychodów i kosztów z udziału w zysku spółki osobowej - metodę wynikającą z przepisów ustawy o rachunkowości - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 19.03.2021 r. nr 0113-KDIPT2-3.4011.12.2021.2.MS.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Picture-Factory - Fotolia.com Rozliczanie różnic kursowych w różny sposób Obecnie o wybranej metodzie ustalania różnic kursowych zawiadamia się fiskusa w składanym zeznaniu podatkowym (czyli rocznym PIT). Organy podatkowe potwierdzają, że wspólnicy spółek osobowych mogą złożyć takie zawiadomienie o wyborze metody ustalania różnic kursowych zgodnie z ustawą o rachunkowości dla przychodów i kosztów z udziału w zyskach tej spółki i jednocześnie stosować metodę podatkową w przypadku firmy prowadzonej na własne nazwisko.

Wnioskodawca (osoba fizyczna) będzie komandytariuszem w spółce komandytowej . Spółka ta zaprowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości.W działalności spółki mogą powstawać różnice kursowe. Zainteresowany zawiadomi w swoim zeznaniu podatkowym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla jego rozliczeń podatkowych o wyborze metody ustalania różnic kursowych przez spółkę na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. Spółka będzie stosować tę metodę rozliczania różnic kursowych przez okres nie krótszy niż 3 lata podatkowe i w tym czasie sprawozdanie finansowe będzie badane przez biegłego.Wnioskodawca może przy tym prowadzić działalność gospodarczą również w innych sposób, aniżeli spółka komandytowa. W związku z powyższym zainteresowany zadał pytania (w stanie prawny obowiązującym do końca kwietnia 2021 r.):1. Czy po dokonaniu zawiadomienia w rocznym PIT o wyborze metody ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości w stosunku do działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę komandytową, wnioskodawca (jako komandytariusz) powinien rozpoznawać przychody i koszty podatkowe w związku z udziałem w zysku tej spółki z uwzględnieniem różnic kursowych ustalanych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości?2. Czy w przypadku zaprowadzenia również działalności indywidualnej będzie on uprawniony do stosowania podatkowej metody różnic kursowych nawet wówczas, gdy spółka komandytowa będzie je określać na podstawie ustawy o rachunkowości)?W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: