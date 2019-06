Podatek od sprzedaży detalicznej wróci w 2020 roku

Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie internetowej informację dotyczącą orzeczenia Sądu Unii Europejskiej w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. Wszystko wskazuje na to, że danina zacznie obowiązywać z początkiem przyszłego roku.

0,8% podstawy opodatkowania - w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 000 000 zł; 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 000 000 zł - w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 000 000 zł.

Fiskus ma otwartą drogę do wprowadzenia podatku od sprzedaży detalicznej Sąd Unii Europejskiej uznał, że polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa unijnego. To dobra wiadomość dla fiskusa ale gorsza dla sieci handlowych. Wprawdzie wyrok nie jest prawomocny, niemniej istnieje duże ryzyko, że danina ta zacznie obowiązywać w polskim system podatkowym już w przyszłym roku.

Przypomnijmy, kilka lat temu próbowano nałożyć na duże sieci handlowe nową daninę, czyli podatek od sprzedaży detalicznej . Fiskus chciał dodatkowych pieniędzy od przychodu sprzedawców.Obowiązek podatkowy miał powstawać z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu przychodu przekraczającego kwotę 17 mln zł. Opodatkowana miała być nadwyżka ponad limit.Ustawodawca przewidział tutaj progresywną skalę nowego podatku. I tak stawki podatku to:Szerzej na ten temat pisaliśmy m.in. w artykule Poradnik: podatek od sprzedaży detalicznej (handlu) Pierwotnie podatek miał obowiązywać od III kwartału 2016 r. Na obecną chwilę jednakże z jego tytułu nie wpłynęły jeszcze do państwowej kasy żadne środki. Jego obowiązywanie jest odwlekane w czasie. Komisja Europejska miała bowiem wątpliwości, czy danina ta nie narusza aby unijnych zasad pomocy państwa. Wymierzona ona jest tylko w duże firmy (te, których miesięczne obroty przekraczają netto 17 mln zł). Mniejsi sprzedawcy nie będą musieli jej uiszczać. Mogło zatem tutaj dochodzić do nieuczciwej dyskryminacji przedsiębiorstw wynikającej z przepisów o podatku od sprzedaży detalicznej i przywrócenia równego traktowania na rynku.W dniu 19 maja 2019 r. Sąd UE ogłosił wyrok w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. W związku z tym resort finansów zamieścił stosowny komunikat na swojej stronie internetowej:Wszystko zatem wskazuje na to, że z początkiem 2020 r. do polskiego systemu podatkowego prawdopodobnie trafi nowa danina, czyli podatek od sprzedaży detalicznej.