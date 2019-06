Zwolnienie z VAT dla sprzedaży używanych budynków

W większości przypadków sprzedaży nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Przepisy regulujące tę preferencję wielokrotnie były przedmiotem interpretacji organów podatkowych, sądów administracyjnych i komentarzy przedstawicieli doktryny prawa podatkowego, a mimo to do tej pory budzą sporo wątpliwości. Sprawę dodatkowo komplikuje bogate orzecznictwo TSUE, choć w ostatnich latach wykładnia Trybunału w tym zakresie coraz bardziej sprzyja podatnikom i jest to kluczowy argument w przypadku sporu przedsiębiorcy z fiskusem.

Zwolnienia przedmiotowe – warianty

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Kliknij, aby powiekszyć fot. beeboys - Fotolia.com Sprzedaż używanych budynków kłopotliwa w podatku VAT Sprzedaż zabudowanych nieruchomości wykorzystywanych w firmie na ogół jest zwolniona z VAT. Niestety zwolnień jest kilka, a zastosowanie prawidłowego z nich jest bardzo istotne. Nadto polskie przepisy w tym zakresie nie pokrywają się z prawem unijnym. Stąd nietrudno tutaj o błędy w rozliczeniach, które z uwagi na wysokie wartości takich transakcji mogą być bardzo kosztowne.

Problematyczne pierwsze zasiedlenie

wybudowaniu lub

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Interpretacyjne dylematy