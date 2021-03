Handel mieszkaniami z rynku wtórnego w podatku VAT

Sprzedaż lokalu mieszkalnego po upływie co najmniej 2 lat od jego pierwszego zasiedlenia, jest zwolniona z podatku VAT. Jednocześnie od wydatków na remont tego mieszkania podatku naliczonego nie będzie można odliczyć - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 15.03.2021 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.749.2020.3.MPE.

Wnioskodawca, czynny podatnik VAT, zamierza zająć się zakupem i późniejszą sprzedażą mieszkań , lokali użytkowych oraz domów. Będą to nieruchomości pochodzące z rynku wtórnego . Nieruchomości te będą nabywane i sprzedawane po upływie co najmniej 2 lat liczonych od ich pierwszego zasiedlenia. Mieszkania i domy będą kupowane od osób prywatnych bądź firm, z tym że ich nabywcami będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Będą one remontowane, niemniej wartość ulepszeń nie przekroczy 30% ich wartości początkowej.Obecnie wnioskodawca chce kupić na podstawie aktu notarialnego lokal mieszkalny, z zamiarem zbycia (sprzedaży). Pierwsze zasiedlenie lokalu nastąpiło w 2008 roku. Będą ponoszone nakłady na jego ulepszenie w wysokości nieprzekraczającej bądź równej 30% wartości początkowej. Lokal sprzedaje syndyk masy upadłościowej. Przy zakupie nie będzie przysługiwało wnioskodawcy prawo do odliczenia VAT. Lokal będzie stanowił u zainteresowanego towar handlowy.Wnioskodawca zadał pytanie sprzedaż lokalu będzie zwolniona z VAT? Jak rozumieć tutaj pojęcie https://www.podatki.egospodarka.pl/163226,Rynkowa-wartosc-poczatkowa-mieszkania,1,70,1.html wartości początkowej>? Czy w przypadku poniesienia wydatków na ulepszenie w kwocie nieprzekraczającej 30% wartości ceny nabycia, transakcja sprzedaży może być objęta podatkiem od towarów i usług ze względu na fakt, że kwoty wydatków poniesionych na ulepszenie obciążone były podatkiem od towarów i usług? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: