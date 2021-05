Sprzedaż gruntu z budynkiem po pierwszym zasiedleniu zwolniona z VAT

Gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku upłynął okres 2 lat i jednocześnie od momentu nabycia do momentu planowanej sprzedaży nie poniesiono jakichkolwiek wydatków związanych z nieruchomością, dla dostawy tego budynku wraz z gruntem znajdzie zastosowanie zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24.05.2021 r. nr 0113-KDIPT1-3.4012.173.2020.2.KK.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Sprzedaż używanych budynków bez podatku VAT W podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości grunt niejako przyjmuje stawkę tego podatku za budynkiem, który na nim stoi. Sprzedaż budynków po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia korzysta natomiast ze zwolnienia z tego podatku. W związku z tym sprzedaż nieruchomości nabytej ze zwolnieniem po pierwszym zasiedleniu, której nie ulepszano, będzie z tego podatku zwolniona.

Wnioskodawca kupił wraz z żoną nieruchomość składającą się z gruntu i budynku. Czynność ta była zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Nieruchomość została zakupiona z przeznaczeniem do działalności gospodarczej . Żona wnioskodawcy zawiesiła działalność gospodarczą , po czym on wydzierżawił część gruntu należącego do tej nieruchomości w ramach swojej firmy (jako czynny podatnik VAT).Od momentu zakupu nieruchomości nie były na nią ponoszone wydatki, od których odliczany byłby VAT. Od dnia zakupu do chwili obecnej nie nastąpiło zasiedlenie budynku, a uzyskiwane przychody związane z nieruchomością wynikają z dzierżawy części gruntu na której posadowiony jest budynek.Wnioskodawca zadał pytanie, czy sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona z podatku VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: