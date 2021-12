Sprzedaż budynku, który po zakupie był oddany w tzw. najem prywatny, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Jeżeli jednak sprzedaż ta nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub w ciągu 2 lat od niego, właściwe będzie zastosowanie do niej zwolnienia z podatku od towarów i usług - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 25.11.2021 r. nr 0111-KDIB3-3.4012.524.2021.1.MW.

jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Sprzedaż zabytkowego budynku zwolniona z podatku VAT? Tylko sprzedaż nieruchomości w ramach pierwszego zasiedlenia bądź w ciągu 2 lat od pierwszego zasiedlenia, jest opodatkowana VAT. Sprzedaż nieruchomości starszych korzysta ze zwolnienia od tego podatku.

W lipcu 2007 r. małżonkowie nabyli do majątku wspólnego małżeńskiego budynek od banku. Czynność nie była opodatkowana VAT-em, stąd zapłacony został podatek od czynności cywilnoprawnych . W budynku tym miał swoją siedzibę oddział banku, który funkcjonuje w nim do dzisiaj. Z tytułu najmu wnioskodawczyni płaci ryczałt ewidencjonowany , rozlicza też podatek VAT. Budynek jest zabytkiem. W czasie jego posiadania nowi właściciele (czyli wnioskodawczyni wraz z mężem) nie ponosili wydatków na jego ulepszenie przekraczających 30% jego wartości początkowej. Budynek z uwagi na to że jest zabytkiem, może podlegać jedynie remontom. Małżonkowie zamierzają sprzedać budynek. Zadali pytanie, czy zbycie to będzie zwolnione z podatku VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów