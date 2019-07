VAT-23 tylko na środki transportu

Minikoparka nie jest środkiem transportu, podobnie kompresor, który nie ma własnego napędu jezdnego, a trzeba go ciągnąć za pojazdem. W rezultacie od takich zakupów w innym kraju UE nie należy składać VAT-23 – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 05.07.2019 r. nr 0115-KDIT1-2.4012.225.2019.2.RS.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Kadmy - Fotolia.com Deklaracja VAT-23: maszyny budowlane to nie środki transportu Tylko środki transportu, które będą przez podatnika rejestrowane bądź używane, kupione w ramach WNT, wymagają złożenia VAT-23 i wcześniejszej zapłaty podatku (a nie jedynie rozliczania ich przez deklarację VAT). Obowiązek taki nie odnosi się do maszyn budowlanych w postaci minikoparki gąsienicowej czy kompresora.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Jest też zarejestrowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych . W lutym zakupił od kontrahenta niemieckiego kompresor spalinowy. Kompresor jest urządzeniem, które trzeba wozić z sobą lub może być ciągnięty za samochodem na 2 kółkach. Kompresor został wprowadzony do ewidencji środków trwałych w grupie 5 – maszyny do robót ziemnych i fundamentowych.Nadto w miesiącu marcu wnioskodawca nabył od osoby fizycznej z Niemiec minikoparkę do robót ziemnych . Koparka jest na gąsienicach. W celu przemieszczania jej na miejsce pracy jest wożona na przyczepie. Również ona została wprowadzona do środków trwałych w grupie 5.Kompresor i koparka nie podlegają rejestracji na terytorium kraju. Są to maszyny budowlane Sprzedawcą kompresora był niemiecki podatnik podatku od wartości dodanej. Wnioskodawca nie wie natomiast, czy taki status posiadał również niemiecki dostawca minikoparki. Jest ona napędzana silnikiem diesla o mocy 6,8 kw.Wnioskodawca zadał pytanie, czy z tytułu dokonanych zakupów jest zobowiązany do złożenia VAT-23 i zapłaty VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów