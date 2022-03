VAT-23: żuraw samojezdny nie jest środkiem transportu

Żuraw samojezdny to urządzenie techniczne na specjalnie skonstruowanym podwoziu samojezdnym, używane stacjonarnie do przenoszenia ładunków w bezpośrednim zasięgu ramienia tego urządzenia. Nie należy go traktować jako środka transportu w rozumieniu ustawy o VAT - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 02.03.2022 r. nr 1462-IPPP3.4512.837.2016.13.S.KP.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca wykonuje specjalistyczne roboty budowlane . W tym celu nabył w Niemczech używany dźwig, który jest żurawiem samojezdnym. Pojazd ten może się samodzielnie poruszać po drogach publicznych, w związku z czym podlega rejestracji w urzędzie gminy jako samochód specjalny - żuraw samochodowy.Wskazany żuraw jest urządzeniem dźwigowym na podwoziu samojezdnym, używanym stacjonarnie do prac przeładunkowych i montażowych. Maszyna ta nie może pracować bez stacjonarnego jej osadzenia, zbalastowania i ustabilizowania. Do obsługi urządzenia wystarcza jedna osoba, która w trakcje dojazdu na miejsce pracy jest kierowcą, a następnie operatorem.Wnioskodawca zadał pytanie, czy zakup żurawia samojezdnego podlega rozliczeniu na formularzu VAT-23 jako środek transportu ? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów