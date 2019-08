Najem nieruchomości w firmie bez ryczałtu ewidencjonowanego

Przychody z tytułu najmu realizowanego w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej nie mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12.08.2019 r. nr 0112-KDIL3-3.4011.213.2019.2.AA.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. openlens - Fotolia.com Wynajmujesz w ramach firmy pokoje wczasowiczom? Nie skorzystasz z ryczałtu Do przychodów z tzw. prywatnego najmu nie zalicza się przychodów z tytułu zakwaterowania w hotelach, domach letnich, wynajmu pokoi gościnnych, pól namiotowych, kempingów i pozostałych obiektów i miejsc zakwaterowania na krótkie pobyty. Jest to działalność gospodarcza. Taki najem nie może być opodatkowany ryczałtem.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu czterech pokoi z łazienkami i wspólnym aneksem kuchennym, w swoim domu letniskowym, w którym także mieszka. Poza najmem inne usługi (np. wyżywienie, sprzątanie) nie są świadczone.Jest to krótkotrwały wynajem kwater letniskowych. Poprzez zawarcie umowy najmu wnioskodawca oddaje najemcy w użytkowanie jedną z czterech kwater, w zamian za zapłatę adekwatną do czasu trwania najmu oraz kwatery, której ten najem dotyczy. Zainteresowany zadał pytanie jaką stawkę ryczałtu powinien stosować do rozliczania prowadzonej działalności? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: