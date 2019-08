Zmiany 2019/2020: Matryca stawek VAT i podzielona płatność

Senat zdecydował o przyjęciu poprawek do ustawy, która wprowadzi nową matrycę stawek VAT i obowiązkową podzieloną płatność. Konfederacja Lewiatan z sukcesem zabiegała, aby obowiązki związane ze split payment były możliwie najmniej uciążliwe dla przedsiębiorców i weszły w życie 1 listopada br.

Bardzo istotne jest także, aby po 1 listopada br. dostawcy towarów lub usług objętych split payment oznaczali faktury napisem „mechanizm podzielonej płatność”. Brak takiej adnotacji wiązać się może z nałożeniem na wystawcę faktury sankcji wynoszącej 30% wykazanej na fakturze kwoty podatku VAT. Nabywca, który pomimo oznaczenia faktury zwrotem „mechanizm podzielonej płatności” nie dokona płatności zgodnie z opisem, nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów (od 1 stycznia 2020 r.). Dodatkowo, w przypadku kiedy sprzedawca nie rozliczy właściwie należnego z tytułu tej sprzedaży podatku VAT, otrzyma 30% sankcji VAT.

Od kiedy matryca stawek VAT? Matryca stawek VAT wejdzie w życie z początkiem kwietnia 2020 r., zaś od listopada 2019 r. podatnicy będą mogli występować o wydawanie Wiążących Informacji Stawkowych. Od listopada 2019 r. nadto spora część przedsiębiorców obowiązkowo będzie musiała korzystać z mechanizmu podzielonej płatności.

Senatorowie zgodnie zawnioskowali o objęcie obniżoną stawką 5% VAT mleka roślinnego oraz wprowadzenie kilku poprawek legislacyjnych.Podatnicy, dokonujący sprzedaży albo nabywający towary lub usługi, które od 1 listopada br. zostaną objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności , m.in. usługi budowlane, dostawa wszelkiego rodzaju stali, metali szlachetnych, elektroniki, części do samochodów, muszą wprowadzić korekty w modelach dokonywania transakcji i systemach finansowo – księgowych oraz być przygotowanymi na to, że płatności za sprzedany towar trafiać będą na konto rozliczeniowe jedynie w kwocie netto, natomiast kwota podatku VAT, wpłacana będzie na specjalne konto VAT.Z konta VAT dopuszczone będą płatności podatku VAT z faktur zakupowych, VAT należnego oraz zobowiązań z tytułu PIT, CIT i ZUS.– mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r. Wcześniej, bo od 1 listopada br. podatnicy będą mogli występować do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej, czyli dokumentu, podobnego do obecnie funkcjonujących interpretacji indywidualnych, w którym administracja skarbowa potwierdzi prawidłowość stosowanej stawki VAT.