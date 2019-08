Wydatki związane z prowadzeniem procesu sądowego w kosztach podatkowych

Prowadzenie biznesu obarczone jest ryzykiem wdania się w różnego rodzaju spory z kontrahentami, które nierzadko kończą się na sali sądowej. Spór sądowy to niejednokrotnie jedyna możliwość dochodzenia swoich praw. Jak jednak wiadomo, załatwienie sprawy za pośrednictwem sądu, wiąże się z koniecznością ponoszenia określonych kosztów związanych z prowadzeniem procesu (koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego). Dobra wiadomość jest taka, że w niektórych przypadkach, koszty te będą mogły być jednak zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Należy zauważyć, że wydatki związane z prowadzeniem procesu sądowego nie zostały wprost wyłączone z kosztów uzyskania przychodów w oparciu o art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. Tym samym, mogą one stanowić dla podatnika koszty uzyskania przychodów, po spełnieniu pozostałych przesłanek zawartych w art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP.

Proces sądowy przy prowadzeniu działalności gospodarczej nie jest czymś nadzwyczajnym. Związane z nim wydatki na ogół mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów – zarówno w przypadku spraw wygranych jak i przegranych. Inaczej jednak jest w przypadku, gdy proces wynika z niedbalstwa czy zaniechania samego zainteresowanego.

Powyższa konkluzja dotyczy zarówno kosztów związanych z procesami wygranymi, jak i tymi które zakończyły się dla podatnika niepomyślnie. Jak wskazał bowiem Dyrektor Krajowej Informacji w interpretacji indywidualnej z 16.07.2019 r. (znak: 0111-KDIB1-3.4010.215.2019.1.MBD) „fakt przegrania sporu, nie decyduje o możliwości zakwalifikowania danych wydatków do kosztów uzyskania przychodu, ale decydujące znaczenie ma czy dany koszt został poniesiony w celu zabezpieczenia bądź zapewnienia źródła przychodu (…).

Jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP), podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków pod warunkiem, iż nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP oraz wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, czy też zachowanie albo zabezpieczenie źródła pozyskiwania przychodu.Niewątpliwie prowadzenie sporu z kontrahentem związane jest z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą . Toczenie sporów mieści się bowiem w zakresie zwykłego ryzyka gospodarczego Ponadto, jeśli spór dotyczy roszczeń o charakterze majątkowym (związanych np. z dochodzeniem należności lub kwestionowaniem obowiązku jej zapłaty), chęć dążenia do jego rozstrzygnięcia oraz ponoszone w związku z tym koszty, można z pewnością uznać za racjonalne oraz uzasadnione ekonomicznie.Tym samym, poniesione przez podatnika koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego w związku z prowadzonym procesem, co do zasady, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22.08.2017 r., znak: 0111-KDIB1-2.4010.200.2017.2.MM).Niemniej jednak nie zawsze koszty związane z prowadzonym procesem będą kosztem podatkowym . Kosztami podatkowymi nie będą bowiem te wydatki, które zostały poniesione bezzasadnie, czyli z winy podatnika - np. jeśli proces został zainicjowany niewykonaniem przez niego zobowiązania (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2.02.2017 r., znak: 1462-IPPB3.4510.1039.2016.1.DP oraz z 25.04.2019 r., znak: 0115-KDIT3.4011.81.2019.1.PSZ). Co do zasady bowiem,Badając zatem możliwość zaliczenia kosztów procesu do kosztów uzyskania przychodów, należy każdorazowo dokonać indywidualnej analizy danego przypadku, mając na uwadze szczegóły danej sprawy i przesłanki jakimi kierował się podatnik, a także strona przeciwna oraz poznać rozstrzygnięcie sądu wraz z jego uzasadnieniem.