Opłata sądowa za pozew jest kosztem podatkowym

Opłata sądowa uiszczona w związku ze złożeniem pozwu o zapłatę może stanowić koszt uzyskania przychodów w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 05.03.2021 r. nr 0111-KDIB2-1.4010.504.2020.1.BJ.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Pakhnyushchyy - Fotolia.com Sprawy sądowe w kosztach podatkowych firmy Każdy poszkodowany ma prawo dochodzić swoich praw przed sądem. Jeżeli zaś powyższe dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej, koszty związane z takim postępowaniem sądowym, w tym opłata sądowa za złożony pozew, stanowią podatkowe koszty uzyskania przychodu danego podmiotu.

Spółka – wnioskodawca, 25 marca 2020 r. wpłaciła na rzecz sądu opłatę sądową od pozwu o zapłatę w wysokości 105.106,00 zł. Zainteresowana, jako powódka zażądała od pozwanej (X) zapłaty za faktury zakupu na dostarczony beton X/XX.Faktury za beton zostały wystawione w okresie 30.05.2018 r. – 31.07.2018 r., który został w całości zużyty przez spółkę do wykonania zleconej przez generalnego wykonawcę nawierzchni drogowej.Wnioskodawca wystawił faktury sprzedaży na rzecz generalnego wykonawcy w 2018 r. Okazało się jednak, że beton dostarczony przez pozwaną (X) nie spełniał wymaganych norm zapisanych w umowie sprzedaży zawartej 4 kwietnia 2018 r. pomiędzy wnioskodawcą a pozwaną (X). Generalny wykonawca inwestycji wiosną 2019 r. zgłosił reklamację do spółki informując ją, że na nawierzchni drogowej budowanego obiektu wystąpiły złuszczenia. Na dzień składania wniosku, generalny wykonawca inwestycji nie sprecyzował jeszcze wszystkich wad i nie określił wartości napraw, gdyż z powyższym oczekuje do daty upływu gwarancji udzielonej przez wnioskodawcę.Spółka zadała pytanie, czy poniesiona opłata sądowa stanowi koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów