Szacowanie wartości początkowej mieszkania na potrzeby amortyzacji

Kiedy dla PIT wartość nieruchomości określamy rynkowo?

Wartość początkową środka trwałego – budynku – co do zasady ustala się w wysokości faktycznie poniesionych na jej nabycie czy wybudowanie nakładów. Dopiero gdy tych nie da się ustalić, można ją oszacować w wysokości wartości rynkowej. Dopuszczalne jednakże jest to tylko, gdy podatnik nie posiada dokumentów potwierdzających poniesione wydatki z uwagi na to, że nie miał obowiązku ich gromadzenia.