Budownictwo mieszkaniowe w VAT: jak ustalić powierzchnię mieszkania?

Jak liczyć powierzchnię użytkową mieszkania dla VAT?

Sprzedaż nowych mieszkań o powierzchni użytkowej do 150 mkw podlega opodatkowaniu 8% stawką VAT. Ustawodawca nie wyjaśnia przy tym, co należy rozumieć pod pojęciem powierzchni użytkowej. Fiskus potwierdza, że w związku z tym powierzchnia ta może zostać ustalona przy dowolnej normatywnie określonej metodzie. Do powierzchni takie mieszkania nie wlicza się natomiast przynależnego do niego garażu.