Kiedy wynajem mieszkania jest kosztem podatkowym firmy?

Ponoszone przez przedsiębiorcę wydatki na najem lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której przebywa on wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług w ramach prowadzonej działalności, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 06.06.2019 r. nr 0115-KDIT3.4011.205.2019.1.AK.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Gajus - Fotolia.com Wynajmowane mieszkanie wrzucisz w koszty firmy Czy przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na mieszkanie, w którym mieszka podczas wykonywania pracy u kontrahenta? Nie ma ku temu przeciwwskazań, o ile jest to ekonomicznie i racjonalnie uzasadnione oraz zostanie prawidłowo udokumentowane. Wydatek taki bowiem spełnia ogólną definicję kosztu.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na doradztwie w zakresie prowadzenia firm (PKD 70.22.Z). Siedziba firmy mieści się w miejscowości jego zamieszkania. Z uwagi na specyfikę działalności musi on pracować w miejscowościach, gdzie znajdują się siedziby firm klientów. Zainteresowany podjął stałą współpracę z klientem, którego siedziba jest oddalona o ok. 220 km (w linii prostej) od miejsca jego zamieszkania.W celu świadczenia usług na rzecz tego klienta wnioskodawca musiał wynająć mieszkanie w miejscowości siedziby klienta. Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić mu czas i pieniądze w stosunku do częstych dojazdów czy też mieszkania w hotelu. Zawarcie umowy najmu nastąpiło na piśmie, a czynsz jest płatny przelewami bankowymi. Wnioskodawca zadał pytanie, czy najem mieszkania może zaliczać w prowadzonej działalności do kosztów uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów