Motocykl na firmę. Co można odliczyć i ile realnie kosztuje miesięcznie?

Motocykl - podobnie, jak samochód - można rozliczać w kosztach firmy, jeśli stanowi on narzędzie pracy przedsiębiorcy. Pozwala to znacząco zmniejszyć odczuwalny w portfelu ciężar wydatków ujętych na fakturach za leasing, serwisowanie czy paliwo - wynika z analizy Carsmile. W przypadku niskobudżetowego skutera, odczuwalny koszt nie przekracza 200 zł miesięcznie nie licząc tankowania. Problemem jest jednak rozliczenie wydatków na specjalistyczną odzież oraz kask - tu trzeba się nagimnastykować.

Skokowy wzrost rejestracji

Odczuwalny miesięczny koszt użytkowania skutera wyniósł jedynie 198 zł. W przypadku terenowo-reakreacyjnego Suzuki V-Strom miesięczny koszt zamknął się w kwocie 818 zł, a w przypadku turystycznego BMW R1230RT, czyli pojazdu typu premium na rynku motocykli, wyniósł 1418 zł.

Motocykl, jak … samochód

Różne wydatki, różne zasady odliczeń

Ile w praktyce można odliczyć? – analiza przypadku

„Na firmę” dużo taniej

Uwaga na kask oraz ubiór – potrzebna indywidualna interpretacja

Początek sezonu motocyklowego widać nie tylko na ulicach, ale też w statystykach dotyczących zakupu jednośladów.Według danych Samaru, w marcu br. zarejestrowano w Polsce 3,9 tys. nowych motocykli i motorowerów. To wynik o 118% lepszy niż w lutym i o niemal jedną czwartą lepszy niż przed rokiem.r – informuje M. Owczarczyk.Dlatego możliwe jest jego, co pozwala znacząco zmniejszyć ciężar wydatków wynikających z faktur za leasing, usługi serwisowe, paliwo czy wydatków na ubezpieczenie.– informuje Piotr Juszczyk, doradca podatkowy inFakt.Jeśli przedsiębiorca wykorzystuje jednoślad w tzw. trybie mieszanym, a więc nie tylko w działalności gospodarczej,od ceny zakupu lub od wydatków związanych z leasingiem czy wynajmem , a także od kosztów eksploatacyjnych takich, jak serwisowanie czy paliwo. Połowę nieodliczonego VAT może natomiast zaksięgować w kosztach.– informuje P. Juszczyk.Jeśli chodzi natomiast o podatek dochodowy, to przedsiębiorcauzyskania przychodu, czyli faktur za paliwo, opony czy serwisowanie, a także. W przypadku motocykli, analogicznie, jak dla samochodów, konieczne jest teoretycznie zastosowanie proporcji do nabycia i ubezpieczenia AC przy pojazdach o wartości przekraczającej 150 tys. zł, ale w praktyce tak drogie motocykle są rzadkością. Jak widać, przepisy dotyczące odliczeń są w Polsce dość skomplikowane, co może zniechęcać do zakupu jednośladu „na firmę”.– wyjaśnia doradca podatkowy inFakt.Aby sprawdzić, jakie kwoty można rozliczyć w kosztach firmowych z tytułu zakupu oraz eksploatacji motocykla, analitycy Carsmile przeanalizowali leasing trzech pojazdów, z trzech różnych półek cenowych: dużego, turystycznego BMW R1250RT o cenie katalogowej prawie 110 tys. zł brutto, Suzuki V-STROM 1050XT, czyli motocykla typu adveture (cena katalogowa 62 900 zł brutto) oraz niskobudżetowego skutera Yamaha NMAX 125 (niespełna 15 tys. zł brutto).Celem analizy było sprawdzenie, jaki jest odczuwalny – a więc po wszelkich odliczeniach podatkowych - koszt użytkowania tych pojazdów.Do analizy przyjęto, że motocykle są leasingowane przez 5 lat, a skuter przez 3 lata. W tym czasie są ubezpieczone, serwisowane, wymieniane są też opony. Po zakończeniu umowy pojazdy są sprzedawane jako firmowe, zgodnie z zasadami Polskiego Ładu (VAT, PIT, składka zdrowotna). Założono, że przedsiębiorca rozlicza się wg 19-proc., liniowej stawki PIT oraz odlicza 50% VAT. Wydatki związane z leasingiem, ubezpieczeniem AC i OC są rozliczane w całości, a wydatki eksploatacyjne - w 75%. Sprzedaż motocykla jest objęta VAT, PIT i składką zdrowotną (zgodnie z Polskim Ładem), a wpływy ze sprzedaży zmniejszają całkowity koszt leasingu oraz eksploatacji motocykla w badanym okresie. W analizie pominięto wydatki na paliwo.– zauważa Michał Owczarczyk.Odczuwalny miesięczny koszt użytkowania skutera wyniósł jedynie 198 zł. W przypadku terenowo-reakreacyjnego Suzuki V-Strom miesięczny koszt zamknął się w kwocie 818 zł, a w przypadku turystycznego BMW R1230RT, czyli pojazdu typu premium na rynku motocykli, wyniósł 1418 zł.– zauważa M. Owczarczyk.Poza samym nabyciem motocykla, przedsiębiorcy również ponoszą wydatki na specjalistyczny ubiór, buty czy też kask.– ostrzega P. Juszczyk., które dopuszczają taką możliwość. Przykładem może być interpretacji KIS nr 0115-KDIT3.4011.250.2017.1.WM.– mówi doradca inFakt.