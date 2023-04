Wydatki na psa w firmie były już przedmiotem interpretacji podatkowych, w zakresie możliwości zaliczenia takich wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, niemniej wskazać należy, że organy podatkowe zgadzały się z takim podejściem, z zastrzeżeniem pełnienia przez takiego psa roli obronnej.

Przeczytaj także: Czy masaż i usługi fizjoterapeuty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Kliknij, aby powiekszyć fot. innocent - fotolia.com Wydatki na psa jako koszty uzyskania przychodów? Organ podatkowy wskazał, że jeżeli pies będzie pełnić wskazane funkcje (m.in. obronną, dogoterapii oraz marketingową), a co za tym idzie przekładać się to będzie na uzyskiwane przychodu, to wymienione wydatki (zakup psa, jego szkolenie, opiekę weterynaryjną oraz utrzymywanie) na utrzymywanie tego psa będzie można zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodów.

M.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 19 kwietnia 2021 r., znak: 0113-KDIPT2-1.4011.45.2021.2.DJD oraz interpretacji indywidualnej z dnia 30 kwietnia 2010 r., znak: IBPBI/1/415-170/10/KB wnioskodawcy podnosili istotną kwestię obronności i pełnienia funkcji stróżującej psa.Ostatnia natomiast interpretacja z dnia 16 marca 2023 r., znak: 0111-KDIB2-1.4010.25.2023.2.KK dopuszcza zaliczenie takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów w sposób najszerszy; rola takiego psa w przedsiębiorstwie została znacznie rozszerzona. Powyższa interpretacji pozwala dojść do wniosku, że podatnicy będą uprawnieni do zaliczania takich wydatków do kosztów podatkowych w zasadzie w sposób nieograniczony.Wnioskodawca w przedmiotowej interpretacji wskazał, że pies będzie pełnił w biurze wiele funkcji, m.in. obronną, dogoterapii oraz marketingową. Wnioskodawca wskazał, że obecność psa w biurze w sposób istotny przyczynia się do poprawy nastroju pracowników, ich motywacji, chęci przychodzenia do pracy oraz poczucia bezpieczeństwa, a to przekłada się na ich efektywność. Podniesiono również kwestię marketingową, a mianowicie obecność psa na zdjęciach reklamowych, które wypływają na rozpoznawalność i kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa. Pełnione przez psa funkcje przekładać się natomiast będą na osiągany przychód, w związku z lepszą efektywnością pracy oraz potencjalną możliwością zdobycia nowych klientów.Na podstawie przedstawionej przez siebie argumentacji, wnioskodawca stwierdził, że wydatki ponoszone na zakup psa, jego szkolenie, opiekę weterynaryjną oraz utrzymywanie będzie można zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodów.W odpowiedzi na wątpliwości wnioskodawcy, organ podatkowy przywołał ogólną charakterystykę ujmowania danych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów i zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Wskazał, że jeżeli, zgodnie ze stanem faktycznym pies istotnie będzie pełnić wskazane funkcje, a co za tym idzie przekładać się to będzie na uzyskiwane przychodu, to wymienione wydatki na utrzymywanie tego psa będzie można zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodów Podsumowując, powyższa interpretacja otwiera perspektywy na cały szereg innych wydatków o podobnej charakterystyce, których głównym przeznaczeniem może być wyłącznie dobra atmosfera w pracy oraz jeszcze mocniej zaciera granicę pomiędzy wydatkami osobistymi, a firmowymi.