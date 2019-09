Upominki dla pracowników opodatkowane jak darowizny a nie pensja?

Czy pracownik może dostać prezent od szefa?

Z tytułu wypłacanych należności ze stosunku pracy pracodawca – jako płatnik jest m.in. obowiązany jako płatnik do wyliczenia, poboru i przekazania fiskusowi zaliczki na podatek dochodowy. Nie każde świadczenie otrzymane od pracodawcy musi jednak być traktowane jako przychód z pracy. Potwierdził to organ w wydanej interpretacji, w której to z okazji różnych jubileuszów pracowników spółka chciała im wręczać drobne upominki w formie prezentu.