Pomoc dla uchodźców z Ukrainy będzie łatwiejsza. Wkrótce zmiany w przepisach podatkowych

Aby pomóc docierającym do Polski uchodźcom z Ukrainy potrzebne są nie tylko regulacje, które umożliwią im legalny pobyt, pracę czy naukę. Polskie przepisy należy też dostosować do form pomocy, jakie otrzymują obywatele Ukrainy, Ministerstwo Finansów pracuje nad rozwiązaniami podatkowymi, które mają ułatwić przekazywanie darowizn czy korzystanie z udzielanych nieodpłatnie mieszkań. Wsparcie mają też otrzymać przedsiębiorcy i organizacje pomagające uchodźcom.

Darowizny bez podatku

Ulgi dla pomagających

Bezpłatne korzystanie z mieszkania bez podatku

Darowizny przekazywane do Ukrainy nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Jeśli natomiast otrzymują je osoby przybyłe do Polski – należałoby je uregulować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obecnie osoby otrzymujące darowiznę nie płacą podatku od darowizny , jeśli wartość świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w ciągu pięciu lat nie przekroczy 4902 zł. W przypadku 4 osobowej rodziny jest to kwota 19 608 złotych.Jednak Ministerstwo Finansów potwierdziło, że pracuje nad przepisami, według których obywatele Ukrainy przebywający w Polsce byliby zwolnieni z podatku od otrzymanych tutaj spadków oraz darowizn. Zostanie dla nich wprowadzone zwolnienie podatkowe, które będzie obowiązywało od daty wybuchu wojny, a więc 24 lutego do końca bieżącego roku.Nowe przepisy mają również wesprzeć przedsiębiorców i organizacje, które niosą pomoc uchodźcom . Ministerstwo chce umożliwić zaliczanie jej do kosztów uzyskania przychodów zarówno w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i od osób prawnych. Dotyczyłoby to wydatków na wytworzenie lub kosztów nabycia rzeczy i praw będących przedmiotem darowizn. Mogą one być przekazywane organizacjom pozarządowym, również z Ukrainy, jednostkom samorządu terytorialnego, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotom wykonującym działalność leczniczą oraz ratownictwa medycznego, działającym na terytorium Polski i Ukrainy. Przepisy mają dotyczyć okresu od 24 lutego do 31 grudnia tego roku.Kosztem uzyskania przychodów będą również nakłady poniesione podczas bezpłatnego świadczenia usług, np. pomocy medycznej darowanej na rzecz organizacji pozarządowej. Skorzystają na tym lekarze, którzy chcą działać za darmo na rzecz obywateli Ukrainy.W trakcie opracowywania są także przepisy dotyczące mieszkania w Polsce za darmo, bez PIT. Obecnie osoba, która nieodpłatnie korzysta z cudzego mieszkania (prywatnego lub firmowego), musi zapłacić od tego podatek. Nie dotyczy to pomocy otrzymanej za pośrednictwem organizacji pozarządowych. W myśl nowych regulacji obywatele Ukrainy, którzy będą korzystać z mieszkania nieodpłatnie, nie będą podlegali obowiązkowi zapłaty podatku. Napływ uchodźców z Ukrainy będzie coraz większy, a zakres koniecznej pomocy. coraz szerszy, dlatego wszystkie te zmiany przepisów są niezbędne. Ważne, aby obywatele Ukrainy, którzy dostają wsparcie, nie mieli później problemów związanych z rozliczeniami z fiskusem.