Hulajnoga elektryczna w kosztach podatkowych firmy?

Gdy podstawowym celem i sposobem korzystania z hulajnogi elektrycznej jest wykorzystanie w działalności gospodarczej, to wydatek na jej zakup można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12.09.2019 r. nr 0113-KDIPT2-1.4011.321.2019.2.KU.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. apops - Fotolia.com Hulajnoga/rower elektryczny w działalności gospodarczej Hulajnoga elektryczna jako środek transportu w prowadzonej działalności gospodarczej? Dlaczego by nie. Tak przynajmniej uznał fiskus w jednej z wydanych interpretacji. Wnioskodawca wskazał, że hulajnogę będzie używał na dojazdy do siedziby firmy oraz dworzec PKP, skąd następnie już koleją bądź metrem udaje się do klientów.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie tworzenia projektów graficznych , specyfikacji technicznych, prowadzenia projektów informatycznych. Podatek dochodowy płaci wg 19% stawki liniowej , na potrzeby której prowadzi księgę przychodów i rozchodów. Siedziba wnioskodawcy oddalona jest o ok. 2 km od miejsca jego zamieszkania. Nadto często jeździ on również do swoich klientów (mających swoje siedziby głównie w Warszawie) – na ogół korzystając z pociągów czy metra.W celu obniżenia kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do siedziby firmy (i z powrotem) jak też sporadycznie do swoich klientów (poprzez dojazd na dworzec), zainteresowany nabył hulajnogę elektryczną.Wnioskodawca wyjaśnił, że zakup ten służy przede wszystkim prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ale nie jest wykorzystywany wyłącznie w tym celu. Może on bowiem po drodze wstąpić do sklepu na szybkie zakupy czy restauracji na posiłek.Hulajnoga kosztowała 1500 zł brutto – nie ma więc potrzeb jej amortyzacji. Wnioskodawca zadał pytanie, czy jej zakup może zaliczyć do kosztów prowadzonej firmy ? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów