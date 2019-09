Wynajem nieruchomości obok działalności gospodarczej?

Wynajem zarówno lokalu mieszkalnego jak i lokalu użytkowego nie spełnia przesłanek przewidzianych dla pozarolniczej działalności. Może on w związku z tym być opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13.09.2019 r. nr 0113-KDIPT2-1.4011.354.2019.1.KU.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Czy można prowadzić firmę a obok niej prywatnie zajmować się wynajmem nieruchomości stanowiących majątek osobisty? Fiskus potwierdza, że takie rozwiązanie jest jak najbardziej dopuszczalne. Mało tego, prywatnie wynająć można nawet nieruchomość, która wcześniej służyła prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca prowadzi od września 1992 r. działalność gospodarczą – aptekę oraz wycenę nieruchomości. Zawodowo nie zajmuje się wynajmem lokali.W marcu 2018 r. zainteresowany wraz z żoną kupił lokal mieszkalny do majątku osobistego (wspólnego), który został wynajęty poza działalnością gospodarczą osobom fizycznym z początkiem czerwca 2019 r. Całość przychodów z najmu rozlicza wnioskodawca – z tego tytułu wybrał opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym . Najem ten nie jest związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.Nadto małżonkowie w 2003 r. nabyli do majątku osobistego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, które obecnie jest przekształcane w odrębną własność. W latach 2001-2019 lokal ten był wykorzystywany na potrzeby apteki wnioskodawcy, ale nigdy nie został uznany za środek trwały jego firmy. Wnioskodawca rozważa zaprzestanie prowadzenie apteki i wynajęcie poza działalnością gospodarczą również tego lokalu.Zainteresowany zadał pytanie, czy w przypadku wynajmu mieszkania oraz lokalu użytkowego będzie w dalszym ciągu mógł korzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów