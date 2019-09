Czy odsetki od spóźnionego wynagrodzenia są opodatkowane PIT-em?

Jeżeli pracownik nie otrzyma w terminie wynagrodzenia za pracę, może domagać się od pracodawcy – oprócz zaległego wynagrodzenia – także odsetek za czas opóźnienia. Odsetki te będą stanowiły dla pracownika przychód, który jednak, w przeciwieństwie do kwoty zaległego wynagrodzenia za pracę, będzie wolny od opodatkowania.

Z powyższych przepisów wynika, że terminowa wypłata wynagrodzenia stanowi jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy względem pracownika, wynikających z łączącego ich stosunku pracy.

W myśl art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od osób fizycznych (dalej jako ustawa PDOF), źródłami przychodów jest m.in. stosunek pracy.Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. W myśl natomiast art. 94 pkt 4 Kodeksu pracy,Warto zaznaczyć, że na obowiązek ten nie mają wpływu zdarzenia, za które pracodawca nie ponosi winy – np. brak płynności finansowej spowodowany nieotrzymaniem spodziewanych środków finansowych, na skutek globalnego kryzysu finansowego . Jak wskazał bowiem SN w wyroku z 24.10.2013 r. (sygn. akt: II PK 25/13)Niestety w obecnie panujących realiach gospodarczych, zdarzają się sytuacje, w których pracodawca, pomimo ciążącego na nim obowiązku, z różnych przyczyn nie wypłaca pracownikowi wynagrodzenia w terminie. W takim przypadku pracownik, na podstawie art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy,Oceniając skutki podatkowe otrzymanych w ten sposób odsetek warto wskazać, że co do zasady, odsetki są świadczeniem ubocznym, pozostającym w ścisłym związku z należnością główną - są skutkiem niewykonania zobowiązań w odpowiednim terminie. Niemniej jednak,Zgodnie z ogólną zasadą, odsetki od należności stanowią przychód z innych źródeł określonych w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o PDOF, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).Niemniej jednak, w pewnych przypadkach (gdy przepis ustawy zawiera w tym przedmiocie wyraźne zwolnienie) odsetki mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. W tym miejscu należy przywołać treść art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o PDOF. Zgodnie z tym przepisem, wolne od podatku dochodowego są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 (świadczeń związanych ze stosunkiem pracy).Co warte odnotowania, na wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy składają się nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również wszelkie inne świadczenia, stanowiące składniki wynagrodzenia, których źródło znajduję podstawę w stosunku pracy. Wynagrodzeniem ze stosunku pracy będą więc zatem m.in wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop itp. (art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF).Wypłacone pracownikowi odsetki od z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia, korzystają zatem, co do zasady, ze zwolnienia z opodatkowania w myśl art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że pracodawca nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od tych należności.Na koniec warto dodać, że z nieterminową wypłatą świadczenia w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mamy do czynienia wówczas, gdy w terminie wymagalności danego świadczenia, nie zostało ono wypłacone przez zobowiązanego (pracodawcę). Odsetki naliczane od tego momentu kwalifikują się jako odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty świadczenia.