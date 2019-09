Spłata wspólnego kredytu hipotecznego jest celem mieszkaniowym

Wspólny kredyt można spłacić i skorzystać z ulgi

Spłata kredytu hipotecznego jest jednym z wymienionych przez ustawodawcę celów mieszkaniowych, które zwalniają z podatku dochodowego przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości. Jest tak nawet wówczas, gdy sprzedana nieruchomość należała do majątku odrębnego podatnika, zaś kredyt hipoteczny spłaca on razem z żoną - a był on zaciągnięty na zakup wspólnego mieszkania.