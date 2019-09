Sposób na ulgę mieszkaniową: sprzedaj, kup, dokonaj darowizny

Celami mieszkaniowymi uprawniającymi do tzw. ulgi mieszkaniowej, jest m.in. zakup domu czy mieszkania. W nieruchomości takiej nie trzeba jednak mieszkać latami. Możliwa jest jego sprzedaż, a nawet darowizna. Ulgi nie trzeba wówczas oddawać.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Africa Studio - Fotolia.com Darowizna mieszkania po skorzystaniu z ulgi mieszkaniowej w PIT Zakup mieszkania dla syna/córki z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, nie pozwala na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej. Sytuacja się zmienia, gdy mieszkanie zostanie zakupione przez rodzica na potrzeby zaspokajania jego potrzeb mieszkaniowych (dających prawa do zwolnienia z PIT), które następnie po kilku-kilkunastu miesiącach podaruje je swojemu dziecku. Fiskus przyznał, że w takim przypadku prawa do ulgi się nie traci.

Wydając pieniądze ze sprzedaży danej nieruchomości na tzw. własne cele mieszkaniowe, podatnik zwalnia je z podatku. Katalog celów mieszkaniowych jest stosunkowo szeroki: od remontu już posiadanego domu/mieszkania poczynając, poprzez ich modernizację, adaptację części niemieszkalnych na mieszkalne, rozbudowę, budowę czy zakup domu/mieszkania (w tym także gruntu pod budowę) kończąc. Ulgą mieszkaniową objęta jest też spłata kredytów zaciągniętych w bankach na powyższe cele. Czas wydatkowania środków w ten sposób został ograniczony do 3 lat, licząc od końca roku, w którym miała miejsce sprzedaż nieruchomości.



Niezwykle ważne jest tutaj to, aby dokonywana inwestycja „mieszkaniowa” zaspokajała cele mieszkaniowe podatnika. Czyli ulgą objęty będzie np. zakup mieszkania w którym zainteresowany zamierza mieszkać. Jeżeli natomiast kupił go tylko po to, aby oddać go w najem, ulga przysługiwać nie będzie.

„(…) przekazanie przez Wnioskodawczynię w drodze umowy darowizny 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym, nabytego w ramach realizacji własnych celów mieszkaniowych nie będzie skutkowało utratą prawa do ulgi na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.(…)” - czytamy w interpretacji.

Prawa do zwolnienia nie traci zatem podatnik, który nabył lokal mieszkalny (udział w lokalu) na cele mieszkaniowe, mieszkał w tym lokalu mieszkalnym np. przez kilka miesięcy, a następnie przedmiotowy lokal (udział) zbył w drodze darowizny lub sprzedaży.

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualne z dnia 3 września 2019 r. nr 0113-KDIPT2-2.4011.369.2019.2.KR.Przypomnijmy – fiskus chce, aby podatnicy dzielili się z nim pieniędzmi uzyskanymi ze sprzedaży nieruchomości , które zbyt długo nie gościły w ich majątku. Rozliczyć się trzeba ze sprzedaży, gdy pomiędzy nabyciem a odpłatnym zbyciem minęło mniej niż 5 lat (liczonych od końca roku, w którym miało miejsce nabycie). Mowa tutaj oczywiście o obrocie nieruchomościami poza działalnością gospodarczą.Opodatkowany jest dochodów, a więc uzyskany na transakcji przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Zarówno sposób wyliczania przychodu jak i kosztów podaje ustawodawca. Te ostatnie są zróżnicowane w zależności od sposobu nabycia zbywanej nieruchomości (czy prawa majątkowego). Stawka podatku wynosi 19% ustalonego dochodu. W najtrudniejszej sytuacji są tutaj zbywający nieruchomość, którą otrzymali nieodpłatnie (np. w formie darowizny). W ich przypadku bowiem często dochód jest równy bądź mocno zbliżony do przychodu. W rezultacie danina może być dość znaczna.Jest jednak światełko w tunelu w postaci ulgi mieszkaniowej . Otóż ustawodawca premiuje tych, którzy uzyskane ze sprzedaży środki zamierzają zainwestować w szeroko rozumiany rynek mieszkaniowy.A ile trzeba mieszkać w takim mieszkaniu/domu, aby prawa do ulgi nie stracić? Okazuje się, że nie za długo, co potwierdził Dyrektor KIS w przytoczonej wyżej interpretacji.W rozpatrywanej przez organ sprawie podatniczka odziedziczyła po matce udział w domu, który sprzedała przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym go nabyła. Przychód ze sprzedaży wydatkowała na zakup mieszkania (w dniu 28.11.2018 r.), korzystając ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT (ulga mieszkaniowa).Obecnie zamierza ½ udziału w tym lokalu przekazać synowi w drodze umowy darowizny. W dalszym ciągu będzie on służył zaspokajaniu jej potrzeb mieszkaniowych.Zainteresowana powzięła wątpliwość, czy w takim przypadku, w związku z darowizną części mieszkania, utraci (w części lub całości) prawo do zwolnienia od podatku. Co na to organ?Dyrektor KIS podkreślił, że ustawa nie ogranicza możliwości dysponowania nieruchomością nabytą na własne cele mieszkaniowe. Podatnik ma zatem prawo do rozporządzania nią w sposób nieograniczony, tzn. może ją darować i czynność ta nie spowoduje utraty prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem ww.Ustawa nie określa kiedy i jak długo podatnik powinien mieszkać w nabytym lokalu mieszkalnym, żeby nastąpiła realizacja celu mieszkaniowego. Także w interpretacjach podatkowych organów jak też orzecznictwie sądowym nie określa się, w sytuacji spełnienia warunków do skorzystania ze zwolnienia, minimalnego okresu, po którym podatnik może przenieść prawo własności do lokalu mieszkalnego, tak by nie utracić prawa do skorzystania z ulgi.To niewątpliwie dobra wiadomość do podatników. Może też posłużyć do optymalizacji podatkowej. W jaki sposób? Ulga mieszkaniowa nie przysługuje bowiem tym, którzy pieniądze ze sprzedaży nieruchomości przeznaczą np. na zakup mieszkania dla swoich dzieci (por. wyrok NSA z 3 września 2019 r., sygn. akt II FSK 3091/17). Taki zakup nie realizuje własnych celów mieszkaniowych podatnika. Zgodnie jednak z przytoczoną interpretacją nic nie stoi na przeszkodzie, aby mieszkanie zakupić dla siebie, pomieszkać w nim kilka miesięcy i następnie podarować dziecku.