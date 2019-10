Sprzedaż rozpoczętej budowy domu poza podatkiem VAT

Podatnik, który z uwagi na brak środków finansowych, zamierza wydzielić gruntu kupionego prywatnie, na którym to została rozpoczęta budowa budynku mieszkalnego (mającego zaspokoić jego potrzeby mieszkaniowe) działkę z rozpoczętą inwestycją a następnie ją sprzedać, nie rozlicza z tego tytułu VAT - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 27.09.2019 r. nr 0115-KDIT1-3.4012.512.2019.2.AP.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. tobisto - Fotolia.com Majątku prywatnego nie obejmuje VAT Rozporządzanie majątkiem osobistym podatnika (w tym także jego sprzedaż), nie mieści się w zakresie ustawy o VAT, w związku z czym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Tyczy się to także sprzedaży rozpoczętej inwestycji w postaci budowy budynku mieszkalnego mającego zaspokoić potrzeby mieszkaniowe przedsiębiorcy i jego rodziny.

Wnioskodawca – wspólniczka spółki jawnej spółki cywilnej (zawartych ze współmałżonkiem) w roku 2015 nabyła wraz z mężem do majątku osobistego (poza działalnością gospodarczą) działkę budowlaną, na której zamierzała wznieść budynek mieszkalny na potrzeby własne i najbliższej rodziny. Rozpoczynając budowę nie była zakładana sprzedaż tej nieruchomości. Budowa objęła dwa budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej. Obecny etap prac to tzw. stan surowy zamknięty.Faktury dotyczące wydatków związanych z budową były wystawiane na imię zainteresowanej wraz z mężem, występujących jako osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Decyzja wydana została na imię obu współmałżonków. Z uwagi na brak środków na dokończenie inwestycji rodzina podjęła decyzję o sprzedaży jednego z budowanych budynków mieszkalnych, na potrzeby osobiste pozostawiając jeden budynek. W tym celu zostanie wydzielona działka gruntu, na której znajduje się budynek przeznaczony do sprzedaży.Nie będą przy tym ponoszone nakłady na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. Zostaną jedynie ogłoszone w prasie i internecie informacje o sprzedaży, możliwe jest też skorzystanie z pomocy biura pośrednictwa sprzedaży. Omawiana inwestycja nie ma nic wspólnego z prowadzoną działalnością gospodarczą.Zadano pytanie, czy sprzedaż działki z rozpoczętą budową będzie objęta podatkiem VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów