Licytacja komornicza ciągnika siodłowego firmy z podatkiem VAT

Komornik, który dokonał sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT ruchomości należącej do dłużnika na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, zobowiązany jest do obliczenia i pobrania podatku VAT z tytułu dokonanej w imieniu dłużnika dostawy ruchomości i wystawienia w imieniu dłużnika faktury - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24.09.2021 r. nr 0112-KDIL1-1.4012.473.2021.2.MB.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca jest komornikiem sądowym. W dniu 17 czerwca 2021 r. w ramach licytacji komorniczej dokonał sprzedaży ruchomości należącej do dłużnika, tj. ciągnika siodłowego, na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (zakup do majątku odrębnego). Ciągnik tej był ujęty w ewidencji środków trwałych dłużnika na dzień 31 grudnia 2018 r. – później brak jest informacji.Ciągnik został nabyty przez dłużnika 12 grudnia 2015 r., a od jego zakupu odliczono VAT. Dłużnicy prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej? , która obecnie jest zawieszona. Zgodnie z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego z 21 maja 2021 r. spółka nie figuruje w rejestrze podatników VAT.Sprzedany ciągnik siodłowy był wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej, opodatkowanej podatkiem VAT . Nie był udostępniany osobom trzecim. Wnioskodawca zadał pytanie, czy jest zobowiązany do obliczenia i pobrania podatku VAT z tytułu dokonanej w imieniu dłużnika dostawy ruchomości i wystawienia faktury w imieniu dłużnika, która to dostawa nastąpiła w drodze sprzedaży licytacyjnej? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: