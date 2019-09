Ulga termomodernizacyjna na instalację fotowoltaiczną

Wydatki na nabycie ogniwa fotowoltaicznego wraz z osprzętem, a także montaż instalacji fotowoltaicznej, mogą zostać rozliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej nawet wówczas, gdy montaż samej instalacji odbędzie się na budynku gospodarczym a nie mieszkalnym – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11.09.2019 r. nr 0115-KDIT2-1.4011.274.2019.2.KK.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. manfredxy - Fotolia.com Instalację fotowoltaiczną odliczysz w rocznym PIT Nowa ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć nie tylko wydatki ponoszone na budynku mieszkalnym, którego ulga ta dotyczy, ale także na montaż instalacji na innym budynku niż mieszkalny, jeżeli tylko zasila ona budynek mieszkalny. Przykładem jest tutaj montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku garażu, która zaspokaja potrzeby energetyczne domu.

Wnioskodawca zamierza zamontować instalację fotowoltaiczną wraz z osprzętem o mocy 5kW. Prąd z instalacji będzie wykorzystywał do bieżącego użytkowania w domu jednorodzinnym . Zakup instalacji w raz z osprzętem chciałby odliczyć od dochodu w ramach ulgi termomodernizacyjnej . Dach jego budynku jednorodzinnego jest dwuspadowy. Pozwala jednakże na montaż ogniw o mocy 3-4 kw. Większe instalacje zainteresowany może zamontować na dachu garażu wolnostojącego usytuowanego w pobliżu domu.Wnioskodawca wyjaśnił, że nieruchomość na której ma zostać przeprowadzona inwestycja, należy do niego oraz jego żony. Realizacja przedsięwzięcia zostanie zakończona w 1 roku. Zakup instalacji nie zostanie sfinansowany środkami zewnętrznymi (dotacje) oraz nie zostanie zaliczony do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym.Zainteresowany zadał pytanie, czy może odliczyć od dochodu koszt zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na dachu garażu wolnostojącego (z przeznaczeniem do użytku na cele prywatne)? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów