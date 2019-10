Samochód osobowy w PIT 2019: amortyzacja ma swój limit

W 2019 r. przedsiębiorcy muszą pamiętać już nie o jednym, lecz dwóch, trzech (a w przypadku najmu czy leasingu - nawet czterech) ograniczeniach odnoszących się do firmowych samochodów osobowych. Bardzo ważne jest tutaj, aby do danego kosztu podatkowego przyporządkować odpowiedni limit.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Syda Productions - Fotolia.com Samochód osobowy w PIT ma dwa niezależne limity Rok 2019 przyniósł zmiany w zasadach rozliczania w kosztach samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Ustawodawca obecnie limituje już nie tylko wartość amortyzacji, która trafi do kosztów podatkowych, ale też wartość wydatków eksploatacyjnych. Podatnicy mogą mieć trudność w ustaleniu, jaki limit kiedy stosować.

Do amortyzacji jeden limit

Załóżmy dla przykładu, że przedsiębiorca nabył na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy , dla którego ustalona została wartość początkowa w wysokości 100.000 zł. Jest to samochód używany i będzie amortyzowany wg indywidualnej stawki amortyzacji w wysokości 40% w skali roku. Samochód ten będzie służył działalności mieszanej. Czy w takim przypadku przedsiębiorca powinien pamiętać o nowym ograniczeniu zaliczania do kosztów podatkowych amortyzacji jedynie w 75% jej wysokości?Art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że do kosztów podatkowych nie zalicza się odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:a) 225.000 zł - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124),b) 150.000 zł - w przypadku pozostałych samochodów osobowych.Dodatkowo ustawodawca ograniczył możliwość zaliczania do kosztów podatkowych także wydatków dotyczących używania samochodu osobowego. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46a) ustawy o PIT do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się 25% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego (stanowiącego majątek firmy), na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnikaKosztem podatkowym jest tutaj zatem kwota 75% wartości poniesionego wydatku.Należy przy tym pamiętać, że gdyby pojazd służył wyłącznie działalności gospodarczej, wydatki związane z jego użytkowaniem stanowiłyby koszty podatkowe w pełnej wysokości.Przytoczone wyżej regulacje wskazują, że w stosunku do samochodu osobowego o wartości przekraczającej kwotę 225.000 zł w przypadku osobowych elektryków oraz 150.000 zł w przypadku pozostałych samochodów osobowych, odpisów amortyzacyjnych w części ustalonej od wartości przekraczającej te kwoty, nie zalicza się do kosztów podatkowychPrzytoczone przepisy funkcjonują bowiem odrębnie – drugie ograniczenie odnosi się jedynie do wydatków związanych z używaniem/eksploatacją samochodu. Amortyzacja podatkowa służy natomiast rozliczeniu w kosztach wydatku na zakup środka trwałego (a nie jego bieżące używanie). W związku z tym samej amortyzacji nie należy już obejmować limitem 75%. Reasumując w przypadku samochodów osobowych o wartości początkowej nieprzekraczającej ustawowych limitów 225.000 zł i 150.000 zł (tak jak ma to miejsce w naszym przykładzie), naliczane od niej odpisy amortyzacyjne w pełni będą stanowić koszty podatkowe bez względu na to, czy pojazd służy jedynie działalności gospodarczej czy celom mieszanym. W przypadku droższych pojazdów odpis w części przypadającej na wartość początkową ponad limity kosztem podatkowym nie będzie.Należy nadto pamiętać, że w odróżnieniu od limitu 75%, użytkowanie pojazdu wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej nie pozwoli na pełne rozliczenie w kosztach odpisów amortyzacyjnych droższych samochodów (tj. o wartości początkowej przekraczającej przytoczone limity kwotowe). Tutaj bowiem limit kwotowy także należy stosować.