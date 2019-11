Jak rozliczyć usługę na nieruchomości w UE świadczoną przez nievatowców?

W obecnych czasach polscy przedsiębiorcy zawierają transakcje zarówno z podmiotami krajowymi, jak i zagranicznymi. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy sprzedawcą jest czynny podatnik VAT, czy podmiot korzystający ze zwolnienia z VAT. Każdy z nich ma prawo do świadczenia usług na nieruchomościach położonych w Polsce oraz w innym kraju należącym do Unii Europejskiej. Sprawdźmy, jak należy rozliczyć taką transakcję na gruncie podatku VAT, jeżeli usługa świadczona jest przez nievatowca!

Miejsce świadczenia usług, czyli w jakim kraju rozliczany jest podatek VAT?

Art. 28e ustawy o VAT:

Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Opodatkowanie VAT usług świadczonych na nieruchomościach rządzi się swoimi prawami. Podatek VAT należy tutaj każdorazowo rozliczać w kraju, w którym znajduje się nieruchomość, bez względu na status stron danej umowy. Świadczenie takich usług na zagranicznych nieruchomościach nie wpływa przy tym na prawo do zwolnienia z VAT w Polsce.

Co dla celów podatkowych określa się mianem nieruchomości?

każdą określoną część ziemi, na jej powierzchni lub pod jej powierzchnią, która może stać się przedmiotem własności i posiadania;

każdy budynek lub każdą konstrukcję przytwierdzone do gruntu lub w nim osadzone powyżej lub poniżej poziomu morza, których nie można w łatwy sposób zdemontować lub przenieść;

każdy zainstalowany element stanowiący integralną część budynku lub konstrukcji, bez którego budynek lub konstrukcja są niepełne, taki jak drzwi, okna, dachy, schody i windy;

każdy element, sprzęt lub maszynę zainstalowane na stałe w budynku lub konstrukcji, które nie mogą być przeniesione bez zniszczenia lub zmiany budynku lub konstrukcji.

Rozporządzenie określa również zakres prac, jakie wchodzą w skład usługi związanej z nieruchomością. Mianowicie są to jedynie te usługi, które mają wystarczająco bezpośredni związek z daną nieruchomością. Zostały one szczegółowo wymienione w art. 31a ust. 1 rozporządzenia.

Usługa na nieruchomości a limit zwolnienia z VAT

Jak opodatkować usługę na nieruchomości położonej w UE świadczoną przez nievatowca?

Jeżeli usługa na nieruchomości położonej na terytorium innego kraju UE świadczona jest na rzecz osoby prywatnej, usługodawca ma obowiązek rejestracji do VAT w kraju położenia nieruchomości i rozliczenia z tytułu tej sprzedaży podatku VAT.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług na rzecz innego podatnika jest miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej z uwzględnieniem ust. 2–4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n. W przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami należy szczególną uwagę zwrócić na jeden z powyższych wyjątków. Według art. 28e ustawy o VAT miejscem świadczenia usług na nieruchomościach jest miejsce położenia tej nieruchomości. Oznacza to, żeCo więcej,Szczególny sposób ustalania miejsca świadczenia usług, a tym samym miejsca rozliczania podatku VAT ma zastosowanie zarówno w przypadku czynnych podatników VAT, jak i przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT.W związku z tym, że sposób rozliczenia usług związanych z nieruchomościami podlega specjalnemu ustaleniu miejsca świadczenia, dla zapewnienia jednolitego opodatkowania takich transakcji przez państwa członkowskie ustawodawca wprowadził definicję pojęcia nieruchomości.Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym rady (UE) nr 1042/2013 z dnia 7 października 2013 r. zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do miejsca świadczenia usług za „nieruchomość” uznaje się:W sytuacji, gdy wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty limitu 200 000 zł, przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Dodatkowo, zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT w przypadku podatników, którzy w danym roku rozpoczynają działalność, wysokość limitu uprawniającego do zwolnienia z VAT obliczana jest z uwzględnieniem proporcji kwoty sprzedaży do okresu prowadzonej przez niego działalności w danym roku.W myśl art. 2 ust. 22 ustawy o VAT sprzedaż rozumiana jest jako odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski oraz eksport towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W związku z tymŚwiadczenie usług związanych z nieruchomościami położonymi poza terytorium Polski nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce oraz nie wlicza się do limitu sprzedaży uprawniającej do zwolnienia z VAT. Oznacza to, że bez względu na status VAT sprzedawcy transakcja zawsze będzie rozliczana na terytorium kraju, w którym położona jest nieruchomość.Należy jednak zwrócić uwagę, żeW sytuacji, gdy usługobiorcą jest przedsiębiorca, kwestie rozliczenia podatku VAT uzależnione są od przepisów kraju, w którym położona jest nieruchomość. Może okazać się, że pomimo tego, iż polski przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia z podatku VAT w przypadku sprzedaży na terytorium Polski, świadcząc usługę na nieruchomości położonej na terytorium innego kraju UE, będzie zobowiązany do rejestracji do VAT w kraju położenia tej nieruchomości.Podsumowując, sposób rozliczenia usług na nieruchomościach położonych na terytorium innego kraju UE nie jest uzależniony od statusu podatnika VAT w Polsce. Znaczenie ma natomiast kraj, w którym położona jest nieruchomość i jego przepisy związane z rozliczeniem takich transakcji oraz status usługobiorcy. Na tej podstawie możliwe jest ustalenie, czy podatek VAT rozliczany jest przez sprzedawcę, czy przez nabywcę usługi. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, dlatego w przypadku wątpliwości warto wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej.