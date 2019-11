Split payment 2019: stare faktury VAT płacone na starych zasadach

Z początkiem listopada 2019 r. podzielona płatność w odniesieniu do wybranych transakcji stała się obowiązkowa. W związku z tym nabywca złomu, usług budowlanych, stali czy elektroniki musi liczyć się z koniecznością zapłaty w ramach tego mechanizmu, pod groźbą znacznych kar finansowych. Niestety w przepisach przejściowych ustawodawca nie wyjaśnił wszystkich przypadków, jak zachować przy przechodzeniu na nowy system rozliczeń.

zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT; zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób. Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:

Kliknij, aby powiekszyć fot. gustavofrazao - Fotolia.com Fiskus wyjaśnia: podzielona płatność tylko dla nowych faktur Obowiązkowa podzielona płatność przy wybranych transakcjach stała się faktem z początkiem listopada 2019 r. Nowym regulacjom towarzyszą przepisy przejściowe, wskazujące do kiedy stosować stare zasady opodatkowania a od kiedy nowe. Niestety ustawodawca uregulował stan prawny jedynie w stosunku do sprzedawców, zapominając o kupujących.

Z dniem 1 listopada 2019 r. sprzedaż towarów i usług objętych załącznikiem nr 15 do ustawy o VAT, podlega obowiązkowemu rozliczeniu w ramach metody podzielonej płatności – o ile wartość faktury (brutto) przekracza 15.000 zł.W ten sposób rozliczyć należy także tą fakturę, na której tylko część pozycji dotyczy towarów i usług objętych podzieloną płatnością – w tej części. Co przy tym niezwykle ważne, zapłaty w ten sposób powinni dokonywać także podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT. Pisaliśmy o tym w artykule Podzielona płatność gdy nabywca zwolniony z VAT Sprzedawca, który dokona sprzedaży z obowiązkową podzieloną płatnością, na fakturze musi zawrzeć odpowiednią adnotację, tzn. umieścić wyrazy „metoda podzielonej płatności”. Nabywca natomiast w taki sposób musi dokonać płatności. Za niewypełnienie nowych obowiązków ustawodawca przewidział surowe kary finansowe. I tak oprócz kary karno-skarbowej, sprzedawca musi liczyć się z dodatkową sankcją w wysokości 30% VAT z takiej faktury, a nabywca obok sankcji będzie też (od przyszłego roku) pozbawiony kosztów podatkowych. Sankcji nie stosuje się jedynie w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn otrzymają karę z kodeksu karnego skarbowego. Nadto sankcja VAT u nabywcy nie będzie stosowana, jeżeli dostawca/usługodawca rozliczy całą kwotę podatku wynikającą z takiej faktury.Wprowadzone przepisy przejściowe regulują natomiast, jak powinien zachować się sprzedawca przy transakcjach na przełomie października i listopada. Tzn. wskazują do których transakcji stosować stare a do których nowe regulacje. Generalnie w przypadku sprzedaży dokonanej do końca października bądź w listopadzie, ale pod warunkiem wystawienia faktury jeszcze w październiku, sprzedawcę obowiązują stare reguły rozliczeń VAT (a więc bez obowiązkowej podzielonej płatności).Przepisy nie wyjaśniają, od kiedy ci powinni dokonywać obowiązkowych płatności wg nowych reguł. Dlatego też postanowiliśmy spytać o to Krajową Informację Skarbową.Oczywiście w odpowiedzi zaznaczono, że nie stanowi ona interpretacji indywidualnej, w związku z czym nie jest wiążąca i nie daje żadnej ochrony. Niemniej takie właśnie wyjaśnienia można otrzymać na Krajowej Informacji Podatkowej jako przyjęte stanowisko przez urzędników.