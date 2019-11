Wynajem mieszkania do dalszego najmu z podatkiem VAT

Fiskus zmienia zdanie co do VAT od najmu mieszkania

To najemca musi bezpośrednio w najmowanym lokalu realizować cele mieszkaniowe, a nie osoby, którym mieszkanie to on podnajmuje czy nieodpłatnie udostępnia. Do takich wniosków doszedł fiskus w jednej z ostatnio wydanych interpretacji - pozbawiając właściciela mieszkania prawa do zastosowania zwolnienia z VAT.