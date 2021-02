VAT od zaliczki otrzymanej na poczet najmu nieruchomości

Gdy strony ustalą termin płatności części czynszu z tytułu świadczenia usług najmu, obowiązek podatkowy z tytułu umowy najmu w odniesieniu do ww. części należności powstał z chwilą upływu tych terminów płatności. Nie ma tutaj znaczenia fakt ustalenia, że kwoty te będą rozliczane w poszczególnych miesiącach - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 15.02.2021 r. nr 0111-KDIB3-1.4012.896.2020.1.KO.

Spółka wynajęła na mocy umowy z 9 lipca 2002 r. innej spółce nieruchomość w celu organizacji i prowadzenia stacji dializ, a także świadczenia innych usług medycznych , funkcjonalnie powiązanych z prowadzeniem stacji dializ. Umowa została zawarta na czas określony do 31 maja 2033 r. Czynsz najmu jest płatny do 10-go każdego miesiąca za bieżący miesiąc.W 2018 r. zostały zawarte aneksy do umowy, na mocy których wynajmujący zobowiązał się do rozbudowy i modernizacji stacji dializ, a przez to do zwiększenia powierzchni najmu. Z dniem 1 lutego 2019 r. wynajmujący przekazał dodatkową powierzchnię i powierzchnię zmodernizowaną najemcy. W związku z tym z dniem 1 lutego 2019 r. zmianie uległa wysokość czynszu najmu.Na podstawie zapisów w aneksie do umowy, najemca wpłacił wynajmującemu jednorazowo na poczet przyszłego zwiększonego czynszu zaliczkę powiększoną o obowiązujący podatek VAT w dwóch transzach w miesiącu czerwcu i sierpniu 2018 r., w terminach płatności określonych w aneksie.Po otrzymaniu każdej transzy wynajmujący wystawił najemcy fakturę VAT i odprowadził do Urzędu Skarbowego należny podatek VAT • Pierwszą transzę, której termin płatności upływał 29 czerwca 2018 r., wynajmujący otrzymał 29 czerwca 2018 r., VAT należny został ujęty w deklaracji VAT w miesiącu czerwcu 2018 r. i odprowadzony terminowo do Urzędu Skarbowego,• Drugą transzę, której termin płatności upływał 10 sierpnia 2018 r., wynajmujący otrzymał 9 sierpnia 2018 r., VAT należny został ujęty w deklaracji VAT w miesiącu sierpniu 2018 r. i odprowadzony terminowo do Urzędu Skarbowego.Kwoty otrzymanych zaliczek są rozliczane proporcjonalnie w równych częściach na wszystkie miesiące trwania umowy poczynając od stycznia 2019 r. Kwota będąca różnicą pomiędzy wysokością obowiązującego czynszu za dany miesiąc, a kwotą zaliczki przypadającą do rozliczenia za dany miesiąc jest płatna do 10-go każdego miesiąca za bieżący miesiąc. Co miesiąc z tytułu najmu wynajmujący wystawia najemcy fakturę w wysokości należnego czynszu, pomniejszonego o odpowiednią kwotę zaliczki.Spółka zadała pytanie, czy otrzymana zaliczka na poczet przyszłego czynszu rodziła obowiązek wystawienia faktury VAT, a tym samym powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT?W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów