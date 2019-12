Przechowywanie dokumentów za rok ze stratą podatkową

Bezsporne jest, że podatnicy mają pięć lat na odliczenie straty. Poniesiona w jednym roku podatkowym może być odejmowana od dochodu przez pięć kolejno następujących po sobie lat. Jednakże kwestią sporną przez wiele lat był sposób liczenia terminu przedawnienia straty podatkowej i związany z tym okres archiwizacji dokumentów.

Stanowisko organów podatkowych i podatników

Uchwały

Archiwizacja

Według interpretacji organów podatkowych pięcioletni okres przedawnienia powinien być liczony od końca roku, w którym podatnik odlicza stratę od dochodu . To dawałoby fiskusowi możliwość weryfikacji straty przez ponad 10 lat. Według podatników zaś liczy się termin przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok, w którym strata została poniesiona. Bowiem wraz z przedawnieniem zobowiązania podatkowego , przedawnieniu ulegają także wszystkie elementy konstrukcyjne podatku - w tym strata.Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 29 września 2014 r. (sygn. akt II FPS 4/13) stanął na stanowisku, iżNiestety NSA, w cytowanej uchwale, nie odniósł się wprost do kwestii straty, lecz w ogóle do problemu przedawniania się zobowiązań podatkowych. Według Izby Finansowej NSA prawo organów podatkowych do prowadzenia postępowania podatkowego i orzekania o wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych powinno być ograniczone w rozsądnym czasie. Brak jednoznacznej odpowiedzi skutkowało rozbieżnymi wyrokami.Tekst uchwały tutaj:Sędziowie argumentowali, że zgodnie z Konstytucją każdy jest równy, więc termin przedawnienia musi być jednolity dla wszystkich bez względu na to, czy mają stratę, czy dochód. A możliwość weryfikowania wysokości straty do czasu przedawnienia zobowiązania za ostatni rok, w którym została odliczona, oznaczałaby, że ci, którzy mieli stratę, musieliby dłużej czekać na przedawnienie (ponad 10 lat). Ponadto skoro nie ma szczególnych uregulowań dotyczących przedawnienia straty , to należy stosować art. 70 Ordynacji podatkowej – dotyczący przedawnienia zobowiązań podatkowych. Wprawdzie strata nie jest zobowiązaniem podatkowym, ale skoro przedawnia się zobowiązanie główne, to przedawniają się również związane z nim elementy i inne pochodne, takie jak strata czy nadpłata.Zgodnie z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.Organ podatkowy nie ma prawa weryfikować wysokości straty po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok, w którym strata została poniesiona. Tylko przez ten czas trzeba więc przechowywać księgi podatkowe za rok zamknięty stratą i dokumenty związane z ich prowadzeniem.