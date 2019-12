Koszty przy sprzedaży nieruchomości wniesionej aportem

Przy sprzedaży nieruchomości wniesionej do spółki komandytowej, komandytariusz może pomniejszyć uzyskany przychód ze sprzedaży o koszt uzyskania przychodów w wysokości wartości początkowej wykazanej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, proporcjonalnie do posiadanych praw do udziału w zysku spółki - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 06.12.2019 r. nr 0112-KDIL3-3.4011.383.2019.1.MC.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca wraz z jeszcze jednym wspólnikiem jest komandytariuszem w spółce komandytowej . Uczestniczy w zyskach i stratach spółki w 45%. Zgodnie z umową spółki wnioskodawca był zobowiązany do wniesienia do niej opisanego w umowie wkładu niepieniężnego w postaci ½ udziałów w działce niezabudowanej. Druga część udziału we własności nieruchomości należała do majątku drugiego komandytariusza i również została wniesiona aportem do spółki . Wskutek powyższego spółka stała się jedynym właścicielem całej nieruchomości (w grudniu 2007 r.).Wartość początkowa nieruchomości została ustalona zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami, tj. w wartości rynkowej w oparciu o uzyskane operaty szacunkowe i stanowiła ona kwotę wyższą od wydatków poniesionych prze wspólników na jej nabycie. Grunt nie był amortyzowany.Na powyższej nieruchomości spółka zrealizowała inwestycję budowlaną i osiągała przychody m.in. z najmu. Nieruchomość została sprzedana w dniu 6 czerwca 2019 r. Wnioskodawca zadał pytanie, w jakiej wysokości powinien ustalić koszty uzyskania przychodu z tytułu tej sprzedaży w stosunku do gruntu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów