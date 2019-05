Wniesienie udziałów do spółki w podatku dochodowym

Pod pewnymi warunkami podatnik nie uzyska przychodu podatkowego w postaci wartości udziałów nowej spółki, które to zostaną otrzymane w zamian za wniesione do niej udziały w innej spółce. Przy późniejszej sprzedaży udziałów w nowej spółce, podatnik rozpozna koszty w wysokości wydatków poniesionych na nabycie udziałów w spółce, które następnie wniesiono aportem do nowej spółki – potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 23.05.2019 r. nr ITPB3/4511-25/16-2/MJ.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Boonchai - Fotolia.com Jak uniknąć podatku od aportu udziałów? Do zastosowania zwolnienia od podatku z tytułu wniesienia udziałów w zamian za udziały w innej spółce, określonego w art. 24 ust. 8a ustawy o PIT ustawodawca wymaga, aby wskutek takiego wniesienia udziały spółka nabywa bezwzględną większość praw głosu w spółce, w której udziały są nabywane. Nie wymaga jednak, aby takiego aportu udziałów dokonał tylko jeden wspólnik.

Wnioskodawca zostanie udziałowcem polskiej spółki z o.o. Obecnie jest też właścicielem udziałów w zagranicznej (cypryjskiej) spółce kapitałowej . W spółce cypryjskiej występują też inni udziałowcy, jednakże żaden z nich nie posiada samodzielnie większości udziałów (praw głosu).Wszyscy udziałowcy, w tym wnioskodawca, jednocześnie wniosą do nowej spółki wkłady niepieniężne w postaci udziałów w spółce cypryjskiej, które łączne dadzą nowej spółce bezwzględną większość praw głosu w spółce cypryjskiej. W zamian za taki wkład wspólnicy otrzymają udziały w podwyższonym kapitale zakładowym nowej spółki.Wartość nominalna otrzymanych tak udziałów będzie odpowiadała wartości rynkowej wniesionych udziałów spółki cypryjskiej. W wyniku aportu udziałów cała wartość rynkowa udziałów w spółce cypryjskiej zostanie przekazana na kapitał zakładowy nowej spółki. W związku z wnoszonymi wkładami nie są przewidywane dodatkowe rozliczenia w gotówce. Tak objęte udziały w nowej spółce wnioskodawca może w przyszłości zbyć.Zainteresowany zadał pytanie, czy nie zaliczy on do swoich przychodów wartości udziałów w nowej spółce, które otrzyma za wkład niepieniężny w postaci udziałów spółki cypryjskiej? Czy w przypadku późniejszego zbycia udziałów w nowej spółce, a objętych za opisany wyżej wkład niepieniężny, będzie on uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości kosztów nabycia/objęcia udziałów w spółce cypryjskiej? W przedmiotowej sprawie, uwzględniając wyroki sądów, organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, które brzmiało: