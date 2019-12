Podróż służbową taksówką? Pracownik zapłaci podatek

Zwracane pracownikom ponoszone przez nich wydatki w związku z przejazdami taksówką lub komunikacją miejską na dworzec kolejowy, dworzec autobusowy, do portu lotniczego znajdujących się w tej samej miejscowości co miejsce zamieszkania pracownika, nie są zwolnione z podatku dochodowego - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 19.12.2019 r. nr 0115-KDIT2-2.4011.442.2019.1.ES

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. philipus - Fotolia.com Podróż służbowa: z domu na dworzec taksówką? Czy pracownicy miejscowi są dyskryminowani w przypadku podróży służbowych w stosunku do pracowników dojeżdżających? Z jednej z ostatnich interpretacji podatkowych fiskusa wynika, że tak. Ten bowiem uznał, że w przypadku, gdy dworzec/port lotniczy, na który musi udać się pracownik celem odbycia podróży służbowej, mieści się w tej samej miejscowości, co miejsce zamieszkania pracownika, zwrócone mu z tego tytułu koszty dojazdu są opodatkowane.

Pracownicy wnioskodawcy odbywają zarówno krajowe jak i zagraniczne podróże służbowe : autobusem, koleją czy też korzystając z transportu lotniczego . Pracownicy muszą jednak dostać się na dworzec/port lotniczy. W tym celu pracownicy mają możliwość skorzystania z finansowanego przez wnioskodawcę transportu z ich miejsca zamieszkania do odpowiedniego, według wyboru przez wnioskodawcę środka transportu - dworca czy portu lotniczego lub z dworca/portu lotniczego do miejsca zamieszkania pracownika. Dworzec/port lotniczy nie zawsze znajduje się na terenie miejscowości, w której pracownik zamieszkuje lub na terenie której znajduje się jego stałe miejsce wykonywania pracy. Podróże niejednokrotnie rozpoczynają się i kończą w godzinach nocnych lub wczesnych porannych. Często więc pracownik nie ma możliwości skorzystania z komunikacji miejskiej. Dlatego wnioskodawca zgadza się na przejazdy taksówkami.Pracownicy muszą dokumentować poniesione wydatki na przejazdy taksówkami czy komunikacją miejską, które to następnie wnioskodawca zalicza do kosztów uzyskania przychodu . Zwracane pracownikom wydatki za przejazdy taksówkami są opodatkowane, gdy dworzec/port lotniczy znajduje się w tej samej miejscowości co miejsce zamieszkania pracownika. Jeżeli powyższe znajdują się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania pracownika, pracodawca stosuje do nich zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o PIT.Wnioskodawca zadał pytanie, czy wypłacane pracownikom należności z tytułu odbytej podróży służbowej, w części dotyczącej dojazdu taksówką bądź komunikacją miejską, korzystają ze zwolnienia z PIT, gdy dworzec/port lotniczy znajduje się w tej samej miejscowości co miejsce zamieszkania pracownika? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów