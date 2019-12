Ryczałt ewidencjonowany: podatek tylko od czynszu najmu

Jeżeli to najemca jest zobowiązany do ponoszenia wszystkich opłat związanych z najmem, tj. czynszu i mediów, dla wynajmującego tylko kwota najmu będzie przychodem z najmu - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 23.12.2019 r. nr 0112-KDIL2-1.4011.5.2019.3.DJ.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawczyni na podstawie zawartej umowy najmu wynajmuje mieszkanie . Zgodnie z postanowieniami umowy najemca płaci zainteresowanej kwotę najmu będącej zyskiem wnioskodawczyni oraz wartość czynszu, który wnioskodawczyni następnie przekazuje przelewem na konto zarządcy nieruchomości. umowie najmu jest wyraźnie wskazane, że zyskiem wnioskodawczyni jest ustalona kwota najmu, a wpłacona na konto zainteresowanej opłata czynszowa na rzecz zarządcy nieruchomości jest przez nią w całości przekazywana do zarządcy celem regulowania bieżących rachunków eksploatacyjnych i nie stanowi zysku wnioskodawczyni – jest ona jedynie pośrednikiem płatności, co pozwala jej kontrolować, czy najemca nie zalega z płatnościami czynszu względem zarządcy. Z umowy wynika też, że poza kwotą najmu najemca jest zobowiązany do ponoszenia wszystkich innych opłat związanych z najmem, tj. czynszu i mediów.Wnioskodawczyni wybrała opodatkowanie przychodów z najmu ryczałtem ewidencjonowanym . Zadała pytanie, od której otrzymywanej od najemcy kwoty powinna płacić podatek? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów