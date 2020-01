Podzielona płatność a zapłata faktury na konto komornika

MPP nie do każdej faktury © apops - Fotolia.com

Zapłata faktur na kwotę co najmniej 15.000 zł, dokumentujących dostawę towarów i świadczenie usług objętych załącznikiem nr 15 do ustawy o VAT, ale na konto komornika (czyli objętych zajęciem komorniczym), winna nastąpić na to konto w pełnej wysokości bez stosowania mechanizmu podzielonej płatności - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16.01.2020 r. nr 0114-KDIP1-1.4012.638.2019.1.RR.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

płatność za fakturę objęta jest w 100% zajęciem komorniczym a faktura ta jest równa lub przekracza kwotę 15 000 PLN brutto i dokumentuje nabycie towarów / usług, za które płatność objęta jest od 1 listopada 2019 r. obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności, płatność za fakturę objęta jest częściowym zajęciem komorniczym a faktura ta jest równa lub przekracza kwotę 15 000 PLN brutto i dokumentuje nabycie towarów / usług, za które płatność objęta jest od 1 listopada 2019 r. obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.

Czy w przypadku otrzymania faktur, w stosunku, do których ma miejsce 100% zajęcie komornicze, a które dokumentują nabycie towarów / usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT wprowadzanego przez ustawę zmieniająca z dnia 9 sierpnia 2019 r., na kwotę faktury, co najmniej 15 000 zł brutto - dokonanie płatności za takie faktury do komornika powinno być w całości w kwocie brutto czy w kwocie netto i wówczas VAT powinien być zapłacony w MPP na konto VAT kontrahenta? Czy w przypadku otrzymania faktur w stosunku, do których ma miejsce 100% zajęcie komornicze, a które dokumentują nabycie towarów / usług z załącznika nr 15 do Ustawy o VAT wprowadzanego przez ustawę zmieniająca z dnia 9 sierpnia 2019 r„ na kwotę faktury, co najmniej 15 000 zł brutto - dokonanie płatności za takie faktury przez spółkę w całości do komornika (zgodnie z zajęciem komorniczym) nie w mechanizmie podzielonej płatności spowoduje powstanie u spółki sankcji wynikających z art. 108a ust. 7 Ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 listopada 2019 r., jeśli sprzedawca nie rozliczy podatku VAT? Czy w przypadku otrzymania faktur w stosunku, do których ma miejsce częściowe zajęcie komornicze, a które dokumentują nabycie towarów / usług z załącznika nr 15 do Ustawy o VAT wprowadzanego przez ustawę zmieniająca z dnia 9 sierpnia 2019 r, na kwotę faktury, co najmniej 15 000 zł brutto - dokonanie płatności za takie faktury przez spółkę w części do komornika (zgodnie z zajęciem komorniczym) nie w mechanizmie podzielonej płatności, natomiast w pozostałej części do kontrahenta z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, spowoduje dla spółki sankcje wynikające z art. 108a ust. 7 Ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 listopada 2019 r., jeśli sprzedawca nie rozliczy podatku VAT w zakresie płatności przelanej do komornika nie w MPP? Czy w przypadku otrzymania faktur w stosunku, do których ma miejsce 100% zajęcie komornicze, a które dokumentują nabycie towarów / usług z załącznika nr 15 do Ustawy o VAT wprowadzanego przez ustawę zmieniająca z dnia 9 sierpnia 2019 r, na kwotę faktury, co najmniej 15 000 zł brutto - dokonanie płatności za takie faktury przez spółkę w całości do komornika (zgodnie z zajęciem komorniczym) nie w mechanizmie podzielonej płatności, spowoduje powstanie u spółki odpowiedzialności solidarnej na podstawie art. 105a ust. 1 Ustawy o VAT? Czy w przypadku otrzymania faktur w stosunku, do których ma miejsce częściowe zajęcie komornicze, a które dokumentują nabycie towarów / usług z załącznika nr 15 do Ustawy o VAT wprowadzanego przez ustawę zmieniająca z dnia 9 sierpnia 2019 r., na kwotę faktury, co najmniej 15 000 zł brutto - dokonanie płatności za takie faktury przez spółkę w części do komornika (zgodnie z zajęciem komorniczym) nie w mechanizmie podzielonej płatności, natomiast w pozostałej części do kontrahenta z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, spowoduje powstanie u spółki odpowiedzialności solidarnej na podstawie art. 105a ust. 1 Ustawy o VAT?

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabywa towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (a przed 1 listopada 2019 r. znajdujące się w załącznikach nr 11 i 14). Wśród otrzymywanych faktur za powyższe czynności, objęte obecnie mechanizmem podzielonej płatności , znajdują się takie, których płatność objęta jest zajęciem komorniczym. W konsekwencji płatność za takie faktury dokonywana jest w całości (w kwocie brutto) lub w części do komornika - zgodnie z zajęciem komorniczym.W przypadku zajęć komorniczych możliwe będą następujące sytuacje:W związku z powyższym spółka zadała następujące pytania:W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: