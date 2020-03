Obrót kryptowalutą: rozliczenie podatku

Rok 2019 przyniósł zmiany co do sposobu rozliczania dochodów z obrotu walutą wirtualną. W jaki sposób zatem obecnie rozlicza się dochód ze sprzedaży kryptowalut?

Obrót kryptowalutą od 2019 r. jest zaliczany do przychodów z kapitałów pieniężnych

praw majątkowych albo

pozarolniczej działalności gospodarczej.

wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub

regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną. Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się:

Art. 2 ust. 1 pkt 12 stawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu mówi o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie:

a) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,

b) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,

c) pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b,

d) prowadzenia rachunków, o których mowa w ust. 2 pkt 17 lit. e (a więc prowadzonych w formie elektronicznej zbiorów danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany).

Jak ustalić dochód, wyliczyć podatek?

Ważne

W podatku dochodowym nadwyżka kosztów uzyskania przychodów ponad sumę tych przychodów uzyskanych w danym roku (w ramach jednego źródła przychodów) stanowi stratę ze źródła przychodów. W przypadku obrotu walutą wirtualną jest inaczej. Tutaj nadwyżka kosztów może zostać uwzględniona w roku następnym. Wykluczono przy tym możliwość rozliczenia tej nadwyżki na zasadzie strat podatkowych

Jeszcze do końca 2018 r. ustawa o PIT nie zawierała przepisów odnoszących się bezpośrednio do problematyki opodatkowania obrotu kryptowalutą. Zgodnie z ówczesnymi wyjaśnieniami resortu finansów przychody z tego tytułu były zaliczane do 2 źródeł przychodów:Wszystko zmieniło się z początkiem 2019 r. kiedy to przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej zostały zakwalifikowana do przychodów z kapitałów pieniężnych.Co przy tym niezwykle ważne, do tego źródła przychodów należy zaliczać przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej nawet wówczas, gdy przychody te są uzyskiwane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wyjątek stanowi jedynie działalność, o której owa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.). Wówczas przychody takie są zaliczane do działalności gospodarczej.Zatem w 2019 r. zdecydowana większość osób trudniących się handlem kryptowalutą zaliczy uzyskane z tego tytułu dochody do przychodów z kapitałów pieniężnych (z wyłączeniem wyjątku opisanego wyżej).Opodatkowany PIT-em jest dochód uzyskany na handlu kryptowalutą. Ustawodawca pozwala zatem na uwzględnienie tutaj kosztów uzyskania przychodu, ale nie wszystkich. Mianowicie za koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia wirtualnej waluty uznaje się udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.Koszty takie są potrącane w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Nadwyżka takich kosztów nad przychodami uzyskanymi w roku podatkowym powiększa koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej poniesione w następnym roku podatkowym.Gdy przychód uzyskany w danym roku jest wyższy od opisanych wyżej kosztów, powstaje dochód, który podlega opodatkowaniu 19% stawką podatku. Rozliczenia dokonuje się na formularzu PIT-38 (część E-G formularza).