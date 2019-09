Dochód dziecka z tytułu udzielenia licencji na grę komputerową

Dochody małoletniego z tytułu autorstwa gry komputerowej mieszczą się w pojęciu dochodów z pracy małoletnich dzieci, a więc nie podlegają doliczeniu do dochodu rodziców. Należy je traktować jako przychody z praw majątkowych (przy uwzględnieniu 50% kosztów ich uzyskania) - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 27.09.2019 r. nr 0115-KDIT2-1.4011.304.2019.2.MST.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca jest osobą małoletnią, uczniem liceum, który nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie pracuje na etacie. Jest on też współautorem gry komputerowej (stworzonej hobbystycznie) przeznaczonej do dystrybucji online i używania na różnych urządzeniach elektronicznych przez użytkowników końcowych.Twórcy gry zawarli z amerykańską firmą X umowę dystrybucyjną, na mocy której firma ta otrzymuje niewyłączną licencję na rozpowszechnianie i używanie gry w ramach platformy w formie cyfrowej na różnych polach eksploatacji (reprodukcja, publiczne wyświetlanie oraz odtwarzanie, przekazywanie, sprzedaż oraz licencjonowanie). Zainteresowany udziela też licencji na wykorzystanie w działaniach promocyjnych swoich znaków towarowych (oraz logo) oraz materiałów pochodzących z gry (np. zrzutów ekranu), przy zachowaniu wszystkich praw autorskich do gry.Użytkownikowi końcowemu, za pośrednictwem platformy, jest udzielana odpłatna licencja uprawniająca do wykonywania, wyświetlania oraz używania gry na urządzeniu. X pobiera od użytkowników opłaty we własnym imieniu, oblicza i gromadzi środki z takiej sprzedaży licencji i raz w miesiącu dokonuje wypłaty dla wnioskodawcy po potrąceniu swojej prowizji i innych obciążeń.Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za wsparcie i obsługę gry względem użytkowników końcowych (w tym w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania oraz diagnozowania i usuwania problemów). Odpowiedzialność kwestii płatnościowych ponosi firma X, która upoważniona jest do zwrotu pieniędzy w ramach swojej własnej polityki. Według umowy łączącej wnioskodawcę oraz firmę X jest On odpowiedzialny za utwór w świetle rozumienia praw autorskich – jest autorem licencjonowanej gry. Nie ma natomiast obowiązku dokonania napraw gry oraz odpowiadania użytkownikom, lecz może uczynić to w ramach dobrowolności.Wnioskodawca zadał pytanie, do jakiego źródła przychodów winien zaliczyć uzyskiwane wynagrodzenie, czy łączy się ono http://www.podatki.egospodarka.pl/146707,Szczegolne-dochody-dziecka-a-rozliczenie-PIT-rodzicow,1,69,1.html z dochodami jego rodziców>, czy ma prawo do 50% kosztów uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: