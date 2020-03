Nadzór udziałowca nie jest przychodem z nieodpłatnego świadczenia

W spółce córce może nieodpłatnie znaleźć się pracownik spółki matki

Ustawy o podatku dochodowym posługują się pojęciem nieodpłatnych świadczeń, ale go nie definiują. W tym zakresie mamy jednakże stosunkowo bogatą linię orzeczniczą sądów. Te m.in. doszły do wniosku, że z nieodpłatnym świadczeniem nie mamy do czynienia, gdy spółka matka deleguje swojego pracownika do zarządu lub rady nadzorczej spółek córek, licząc na wyższe wpływy z dywidend.