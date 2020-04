Wymiana opon to nie ich sprzedaż - może być zwolniona z VAT

Jeżeli podatnik będzie wykonywał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyłącznie czynności w zakresie w zakresie wymiany opon (w tym na zakupione przez niego), może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 31.03.2020 r. nr 0111-KDIB3-3.4012.547.2019.2.WR.

Czy zakład wulkanizacyjny może korzystać ze zwolnienia z VAT? We wrześniu 2019 r. zmieniły się przepisy. Po nowelizacji zwolnienie podmiotowe nie przysługuje m.in. podatnikom handlującym częściami i akcesoriami do samochodów. Fiskus jest jednak zdania, że zakład wulkanizacyjny, który świadczy jedynie usługi wymiany opon (w tym na opony własne), a nie ich sprzedaż, ze zwolnienia może korzystać.

Wnioskodawca prowadzi firmę w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych. Zajmuje się wymianą, naprawą i wyważaniem kół w samochodach osobowych . W skład usługi wchodzi m.in. wymiana opon przywiezionych przez klientów, naprawa felg czy wyważanie kół. Nadto wnioskodawca świadczy usługi wymiany opon wraz z towarem. Wtedy to wnioskodawca na życzenie klienta dokonuje zakupu odpowiednich opon na swoją firmę, bądź montuje już posiadane opony. W cenę usługi wchodzi tutaj wartość zakupionych opon, wartość usługi demontażu starych opon oraz montażu nowych.Wnioskodawca wyjaśnił, że nie dokonuje sprzedaży samych opon. Świadczy jedynie usługi ich montażu, w tym zarówno opon należących do klienta jak i należących do jego firmy.Wnioskodawca zadał pytanie, czy prowadzona przez niego działalność może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT ? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów